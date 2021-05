A sus cortos 18 años ya carga con una muerte. El sicario Raycon Pool Lender Zapata Muñoz (18), alias ‘La’, recibió S/250 de pago como adelanto, de los mil que le ofrecieron, por asesinar de cinco balazos a un jalador de pasajeros de taxi colectivo en Ventanilla. El móvil del asesinato fue la disputa por el control de los cobros de extorsión en los paraderos informales de taxi colectivo, establecieron detectives de la Depincri del distrito.

El asesinato a sueldo de Luciano Díaz Fukumuto, cometido el 14 de mayo en la Calle 1, frente al hipermercado Plaza Vea, conmocionó a los vecinos de esa zona. Este último era muy querido porque era un hombre pujante que se ganaba la vida honradamente. Oficiaba de jalador de pasajeros de taxi colectivo en dicho paradero.

Esa mañana, un sicario se le acercó y le descerrajó cinco balazos que lo mataron en el acto para después correr por un pasaje y subirse a una moto donde lo esperan dos cómplices y fugaron. Las cámaras de seguridad que captaron la llegada y el escape de los criminales fueron el punto de partida para los detectives.

El 22 de mayo los agentes apresaron a Raycon Pool Lender Zapata Muñoz (18) en el paradero La Capilla, en la zona de Angamos, cuando buscaba a sus clientes para venderles ketes de pasta básica de cocaína. Le incautaron 99 de estos envoltorios.

CONFESIÓN

Tras las evidencias en su contra, Raycon Pool Lender Zapata Muñoz, admitió ante los detectives que esa mañana acabó con la vida de Luciano Díaz y delató al autor intelectual del crimen: Ángel Gabriel Manay Chujutalli (19) ‘Chanchito’, su amigo del exMaranguita.

“Esa mañana ‘Chanchito’ me propuso el ‘trabajito’. Me entregó la pistola, me enseñó la foto reciente de la víctima y yo fui para allá. Yo lo maté”, declaró ante los pesquisas luego que se sometió al beneficio de la confesión sincera.

El sicario confeso dijo que alías ‘Chanchito’ le ofreció pagarle mil soles y le dio como adelanto S/250 y hasta la fecha no le canceló. El día del homicidio, alias ‘La’ declaró que fue en una moto en complicidad de Juan Daniel ‘Chato’ y ‘Loco Chamo’.

Tras las pesquisas, los detectives capturaron a Ángel Gabriel Manay Chujutalli (19) ‘Chanchito’, autor intelectual del asesinato por encargo. Este optó por guardar silencio.

La Policía estableció que ‘Chanchito’ mandó asesinar a Luciano Díaz porque este se negaba a pagar al primero cupos para que trabajara como jalador de pasajeros de taxi colectivo y que sacándolo del camino este iba a tomar el control de esa zona. Los dos detenidos pertenecen a la banda criminal ‘Los Nuevos Gatitos de Angamos’.

El sindicado sicario Raycon Pool Lender Zapata Muñoz estuvo internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, exMaranguita, cuando tenía 14 años por el delito de robo agravado. En el 2017 lo intervinieron por el delito de lesiones con arma blanca, en enero, noviembre y diciembre de 2020 tiene denuncias por el delito de estafa.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, asesinato calificado en la modalidad de sicariato.