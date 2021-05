Pierden el tiempo. En San Juan de Lurigancho hay una obra inconclusa hace dos años, los vecinos se han mostrado incómodos por lo que viene sucediendo en la avenida Próceres de la Independencia, sin embargo, ahora se dieron con la sorpresa de que los ingenieros que están a cargo de la obra, bailan la canción ‘No Sé' en horario de trabajo.

Y es que la pegajosa canción de Explosión de Iquitos ha calado tanto en los ingenieros que ahora se resisten a no bailarla, incluso en horario de trabajo cuando la obra de la que están a cargo tiene varios meses sin ser terminada.

Trabajadores de SJL bailan "No sé" en obra inconclusa (Canal N)

“Ellos están bailando y la obra no se trabaja, está ahí paralizada, perjudicándonos a nosotros, porque los clientes no pueden pasar, los carros no vienen. A raíz de eso, varios trabajadores de este mercado se han ido”, manifestó una mujer, quien sería dueña de un negocio en el lugar, a Canal N.

Y es que en el lugar donde se encuentra esta obra inconclusa hay un mercado, por lo que ahora a las demás personas se les hace complicado llegar al lugar y llevar las cosas ya que los vehículos no pueden ingresar al lugar.

