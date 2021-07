Vasco Madueño, el hijo no reconocido de Guillermo Dávila, le envió mensaje, luego de que el coach de ‘La Voz Perú’ envié su muestra de sangre sin haber tenido diálogo con él.

“No estoy de acuerdo. No confío en él, porque se ha aprovechado mucho de mi ingenuidad. Quiso hacer una jugada. Dijo que quería hacer el encuentro y era mentira. Ni una palabra le creo”, declaró para Trome.

“Quiero verlo cara a cara, que se orine si es necesario, porque sé que me tiene miedo. Quiero enfrentarlo, pero no para pelear, sino para tener una conversación civilizada, un diálogo en secreto. Allí voy a decidir si me hago la prueba o no”, finalizó Vasco.

