El ministro del Interior, Rubén Vargas, indicó este miércoles que la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), César Cervantes, es una decisión legal que está de acuerdo a la Constitución del Perú y a la Ley de la PNP.

En diálogo con RPP, Rubén Vargas enfatizó que las cartas de dimisión de los policías a sus diversos cargos tienen una característica en común, se trata de generales en situación de retiro de la PNP.

Además, enfatizó que el pronunciamiento de otros agentes policiales y funcionarios que estuvieron a cargo del Ministerio del Interior (Mininter) es una campaña con “personajes que en su momento promovieron la vacancia del expresidente Vizcarra”

“Es consecuencia de una campaña en la que se han involucrado personajes que en su momento promovieron la vacancia del expresidente Vizcarra, personajes que tienen que ver con la represión que ha ocasionado con la muerte de dos jóvenes (Jack Pintado e Inti Sotelo) y decenas de heridos”, declaró el actual ministro.

“Hay un sector que no tiene que ver con estos hechos y por supuesto hay otro sector de personas que tiene una opinión parcial, incompleta, respecto al marco constitucional que tiene el presidente para designar a un comandante. La legalidad del comandante, lo ratificamos, está de acuerdo con la ley”, agregó.

Sobre la renuncia del general PNP Edgardo Garrido López, nombrado por el gobierno de Francisco Sagasti número dos de la Policía Nacional, presentó su renuncia al cargo ante el comandante general de la PNP, César Cervantes, el ministro Vargas sostuvo que la decisión de retirarse fue de ámbito personal.

“Ha sido por motivos personales y en esos términos ha sido expresada por el general (Garrido López) al comandante (Cervantes). No conozco más motivos, no me gustaría generar especulaciones sobre esas razones personales”, reiteró.