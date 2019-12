‘Shey Shey’ no se mueve para nada

Sheyla Rojas descartó que vaya a otro canal el próximo año y dice que está feliz en su actual centro de trabajo. “Hay Sheyla Rojas para rato, me quedó acá”, acotó la rubia que fue vinculada hace poco a un futbolista del Inter.

Otra raya más al Tigre...

A horas de su boda, que fue ayer por la noche, Cueva volvió a protagonizar un hecho bochornoso. El pelotero empujó, pechó e insultó al árbitro en un partido de exhibición, frente a todos sus hinchas y seguidores. En el partido, estaba como loco y en una jugada, también le metió una desleal patada a un rival.

Christian Cueva empujó e insultó a árbitro tras amonestación durante pichanga en Trujillo

Espejito, espejito

Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, está que pide a gritos que ya llegue el verano para poder ir a la playita. “Ya ven, veranito”, puso la brasileña en sus redes sociales. ¡Ajá!

‘Foquita’ se puso regalón

Jefferson Farfán tuvo una cena con todos sus fans que ganaron un sorteo por redes sociales. El pelotero regaló celulares, artefactos, canastas, entre otras cosas bien bravas.

Una ‘Grinch’ que nos enamora

La bella ‘Tefi’ Valenzuela, expareja del aliancista Forsyth, asegura que no se emociona en estos días, ya que no le gustan nadita las fiestas. “Detesto la navidad, me declaro una ‘Grinch’”, disparó.

Manotazo de ahogado

Pedro Gallese está decidido en que podrá recuperar a su familia y de a pocos busca hacer méritos. Ahora, el portero se ha hecho un tremendo tatuaje con la palabra ‘Familia’ en el cuello y pecho, con el cual fue a buscar a sus pequeños hijos. ¿Se ganará el perdón de Claudia?

