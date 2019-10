Vania Bludau y Janet Barboza protagonizaron tenso intercambio de palabras | VIDEO

En la reciente edición de Válgame Dios, Vania Bludau y Janet Barboza protagonizaron una tensa conversación. Esto a raíz de las opiniones de esta última sobre las declaraciones de la expareja de Christian Domínguez en El valor de la verdad.

¿No sientes que es penoso como mujer, estando a punto de casarte, haber hecho las confesiones que hiciste? Porque para los hombres es un tema bastante delicado. ¿No sentiste que te excediste y le faltaste el respeto a tu novio?, preguntó Barboza a Bludau, quien se comunicó con el programa vía telefónica.

Ante esta interrogante, la bailarina dijo que no tuvo ningún problema con su novio, debido a que ya había hablado del tema con él.

No, porque si todo ya está conversado no hay ningún problema. Estamos súper bien, así que tranquilo, fueron las palabras de Vania.

Posteriormente, Mónica Cabrejos se refirió a los tuits en los que Vania Bludau se refería a la edad de Janet Barboza, quien en la misma red social publicó un mensaje que decía si una mujer es cruel como para calificar la virilidad de un hombre , es porque esta tratando de cubrir sus propias inseguridades.

La señora Janet dijo que para sentarse en un programa así había que tener problemas de inseguridad y es al contrario porque a mí me va y me viene lo que digan los demás. Me da pena que la señora me haga un hashtag para que se hable de mí, dijo Vania.

Si una mujer es cruel como para calificar la virilidad de un hombre , es porque esta tratando de cubrir sus propias inseguridades. Cuando una persona se siente baja, intenta que los demás se arrodillen para sentirse alta. #Vania — Janet Barboza (@JanetBarbozaa) October 20, 2019

Ante esta respuesta, Janet Barboza comentó que no había hecho alusión al programa, sino que consideraba que hay que tener bastante amargura, que deben haber dejado mucha huella Christian Domínguez y los demás personajes para expresarse como tú te expresabas. Ese era mi punto.

Ante este comentario, Vania Bludau insistió en que consideraba que hacerse tantas cirugías estaba relacionada a un tema de inseguridad.

Si una mujer es cruel como para desfigurarse la cara con cirugías, es por que está tratando de cubrir sus propias inseguridades. Hay personas que quieren aparentar 20 años toda la vida y no se puede. #tuopinasyoopino — Vania Bludau (@VaniiaBlludau) October 20, 2019

Tras esta respuesta, Janet Barboza calificó lo dicho como inmaduro y dijo que una de sus operaciones al rostro fue por una parálisis facial.

Esa es una opinión bastante barata e inmadura, querer quitarle a alguien el peso de una opinión por cirugías. Yo lo que he tenido es una parálisis facial y te puedo decir a ti y al mundo qué cirugías me he hecho, pero de ahí a que vengas a descalificarme como persona que da su opinión, es bastante 'lumpenesco', precisó Janet.