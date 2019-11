La modelo Vania Bluadu se confesó con sus seguidores y afirmó que sufre de hipotiroidismo, depresión y ansiedad. Es por ello que contó que atraviesa por un proceso de aceptación.

Ella publicó un video en el que habló del hipotiroidismo y de su proceso de bajar de peso. Es ahí que muchas personas decidieron preguntarle sobre su dieta y el deporte que realizó.

"Al inicio de este proceso de bajar de peso me obsesioné con sesiones exhaustivas de cardio todos los días por casi un año, no bajé de peso de milagro o porque me dieron unas pastillas mágicas. Bajé más de 10 kilos en el lapso de 1 un un año, no en un mes como tal vez se pueda hacer ‘mágicamente’”, comentó en sus stories.

La modelo se sinceró con sus seguidores. (Foto: @vaniabluadu)

Es así que delató que a veces le dan “ataques incontrolables por comer”. “¡Sí!, soy una persona que padece ansiedad y muchas veces esa ansiedad me llega a comer o a veces a no comer... Ansiedad, ¿de qué? No tengo la respuesta. También sufro de depresión y por qué no lo sé”, agregó.

Finalmente aclaró que no pide compasión, ni que la entiendan. “Tuve la necesidad de expresarme siendo real, porque no soy solo fotos o stories”, añadió.