Vania Bludau echó al 'Loco' Vargas, Costa sufre por la actualidad de Chile y Chabelita amenaza a Christian Dominguez

Ella tiene las pruebas

Isabel Acevedo aseguró que tiene pruebas de que Christian Domínguez no fue leal con ella. Además, agregó que el video de él con Pamela Franco solo fue la gota que derramó el vaso.

El goleador pide respeto

Waldir Sáenz también le mandó su chiquita al técnico crema, Ángel Comizzo, y afirmó que no respeta a la prensa. “Es una falta de respeto para los periodistas. ¿Qué pasaría si va, se sienta y los periodistas se van?”, comentó el exdelantero íntimo.

'Gabi' sufre por los chilenos

Gabriel Costa envió un sentido mensaje para el pueblo chileno, debido a las protestas y violencia que están viviendo. “No nací en Chile ni es mi país, pero ahora es donde vivo y me duele verte así”, puso ‘Gabi’ en una sentida publicación.

También se volvió 'Loca'

Aunque en ‘El Valor de la verdad’ el botón rojo la salvó de contestar si se encontró o no con el ‘Loco’ Vargas en una suite del Westin, ayer volvieron a preguntarle lo mismo a Vania Bludau en un programa de TV. La modelo sorprendió a todos al responder: “Si no me acuerdo, no pasó”. ¡Uyuyuyyy!

'Tili' no se llevó nadita

Tilsa Lozano, quien tuvo un supuesto romance con Juan Vargas, se refirió a Christian Domínguez y la ‘Chabelita’ y aseguró que terminó siendo más viva que ella. “Yo creo que al final se ganó. Yo no saqué ni un triciclo”, dijo la ‘Tili’ sobre las modernas camionetas con las que se quedará la bailarina.

Por otro lado, aseguró que los hombres infieles nunca cambian. “Gallina que come huevos, aunque le quemen el pico”, agregó Lozano en entrevista a El Popular.

Cremas la pasan de maravilla

Aunque llevan ya tres partidos sin ganar, en la ‘U’ andan risa y risa, pues saben que tienen un fixture más alentador. Por eso, no dudan en tomarse fotos y posar bien sonrientes. ¡No vayan a pecar de confiados!