Vania Bludau aconseja a sus fans que no mientan ni sean infieles tras ‘ampay’ de Christian Domínguez | FOTO

La modelo Vania Bludau, quien este sábado se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, utilizó su cuenta de Instagram para enviarles un curioso mensaje sobre la fidelidad a sus seguidores. Este mensaje se produce luego que su expareja, Christian Domínguez, fuera captado besándose con Pamela Franco tras su ruptura con Isabel Acevedo.

A través de su red social, la exchica reality escribió un mensaje donde aconseja a sus seguidores que no mientan ni sean infieles.

“Gente es simple, no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días”, escribió Vania Bludau en Instagram.

Recordemos que Vania y el cantante de cumbia terminaron su romance cuando este conoció a Karla Tarazona. En su momento, la modelo acusó a la actriz cómica de haber interferido en su relación.

Cabe señalar que, por segunda vez, Vania Bludau se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, según confirmó Beto Ortiz a través de su cuenta de Instagram.

Casualmente, esta nueva presentación coincide con el ‘ampay’ de su expareja, Christian Domínguez, con la bailarina Isabel Acevedo. Sobre las imágenes difundidas por “Magaly TV la firme”, el cantante de cumbia ha dicho que “no son evidentes” y que se trataría de un “juego de cámaras”.