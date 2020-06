Después de un largo período de rumores y especulaciones. Valorant está disponible al cien por ciento para el público. Para el lanzamiento completo, Valorant estará en todas las regiones a partir del 2 de junio. Antes de que puedas entrar y jugar, deberás descargar el juego. Por tal motivo hemos preparado una guía pequeña para ayudarte a descargar Valorant.

Al igual que otros títulos populares de la marca Riot Games, Valorant es totalmente gratuito. Vale decir que no tendrás gasta dinero real para bajarlo a tu ordenador. Para descargar el juego, dirígete al portal web oficial de Valorant. Luego, seleccione “jugar ahora” para iniciar la descarga del juego. Finalmente podrás iniciar el juego y vivir la adrenalina.

Pasemos a la acción. Os presentamos el Pase de Batalla de VALORANT. 10 capítulos con recompensas exclusivas. Ya sabéis que hacer. pic.twitter.com/j14wna74Y3 — VALORANT (@VALORANTes) June 2, 2020

Requisitos para la descarga

Esta instalación para Valorant le pedirá que también instale Vanguard. Este es el sistema anti-trampas de Riot Games, y es necesario que juegues Valorant. Cuando abras el juego, deberás iniciar sesión con tu cuenta de Riot Games. Si has jugado un juego anterior de Riot, como League of Legends, es la misma información de inicio de sesión. Si no has creado una cuenta, puede hacerlo aquí.

Ahora que sabes cómo descargar Valorant en la PC, es momento de participar y unirse a la acción.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

FIFA 2020 | Video: TyC Sports