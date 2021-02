El exministro de Relaciones Exteriores Mario López Chávarri se pronunció sobre las declaraciones de la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien señaló que del lote de 3200 vacunas experimentales de Sinopharm que fueron usadas fuera del ensayo clínico -para funcionarios, investigadores y más-, 2 mil fueron solicitadas formalmente por Cancillería, mientras que 1200 fueron pedidas por la Embajada China.

Ante esto, el excanciller López señaló que durante su gestión como ministro solo cumplió su labor como interlocutor. Además, aclaró que en ningún momento realizó pedidos de vacunas contra el COVID-19 para beneficiar a terceras personas, tal como se ha dado en el caso de ‘Vacunagate’.

“Frente a las declaraciones de la premier, debemos hacer dos precisiones de acuerdo con la documentación que se ha tenido. La primera es que el laboratorio chino consulta al equipo de estudio sobre el número de dosis de prototipo de vacunas que se requieren para ser aplicados voluntariamente a los investigadores. Ante ese pedido, el equipo de estudio solicita a la Cancillería que se responda a Sinopharm que serán necesarios mil prototipos de vacunas, es decir, dos mil dosis”, explicó López en diálogo con Canal N.

El exministro sostuvo que la institución solo tuvo la función de intermediador con China. Es decir, transmitir lo que requería el equipo de estudio que realizaba los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm en nuestro país.

“Es así como la Cancillería en su calidad de interlocutor con el Gobierno chino y con los directivos de la empresa Sinopharm sirvió como transmisor de requerimiento del equipo de estudio. De ninguna manera la Cancillería fue la que definió el número de dosis, no está dentro de sus capacidades hacerlo, no le corresponde”, sostiene.

“La Universidad Cayetano Heredia es la que coordina el estudio y tiene miembros tantos del Minsa como Cancillería en este estudio. Los investigadores señalan este número, la Cancillería como interlocutor al Gobierno chino, transmite el número”, agregó.

Sobre el caso ‘Vacunagate’, Mario López lamentó lo sucedido y aclaró que cuando laboró como ministro de Relaciones Exteriores, no participó en ensayos clínicos y tampoco se benefició de la dosis.

“No he participado en ensayos clínicos, ni he recibido la vacuna. Además, tampoco he hecho pedido de vacunas a Sinopharm o cualquier otro laboratorio para beneficiar a nadie. Me he manifestado a favor de la disposición del presidente Sagasti de investigar la participación de personas no previstas en esta vacunación. Mi institución ha trabajado profesionalmente para lograr el acceso a la vacuna contra el COVID-19”, señaló.

Vale mencionar que el embajador de Perú en Beijing, Luis Quesada Incháustegui, afirmó que no tenía conocimiento de este lote de vacunas extras con las que se beneficiaron altos funcionarios del Gobierno. En entrevista a El Comercio precisó que cuando manifiesta que no conoce de un lote adicional es porque “todo está comprendido en un paquete” que ya desde un comienzo fue considerada para los ensayos clínicos en nuestro país.

“No hay ningún lote adicional, todo estuvo considerado desde un comienzo”. Además, agregó que el “uso lo determinan las autoridades correspondientes”. “Para mí todo esto no es un lote adicional, sino es todo un conjunto de vacunas y placebos. Ya las autoridades digamos allá de salud o científicas verán la forma de su mejor distribución”, agregó.