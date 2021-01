La COVID-19 sigue avanzando con fuerza durante la segunda ola en Perú y más de uno se pregunta para qué fecha llegarán las vacunas del laboratorio de Sinopharm. Con relación a esto, el antropólogo y periodista Jaime de Althaus reveló en Willax TV las fechas en las que llegarán la dosis procedente de China, información que le habría brindado el líder de Comando Vacuna, Carlos Neuhaus.

“Se supone que en abril del 2021 deberían estar llegando 15.5 millones de vacuna de Sinopharm. Dicho sea de paso, para enero, febrero y marzo deberíamos tener 1 millón de vacunas cada mes”, comentó Althaus en el programa Combutters.

Acto seguido, Phillip Butters le preguntó al exconductor de Canal N, cuál era la fuente de esa información, pues hasta el momento no se había conocido en ningún lado. “Esa información me la ha dado Carlos Neuhaus y esa información yo la he publicado”, acotó Jaime de Althaus.

Mazzetti a quienes rechazan la vacuna: “Yo de inmediato pongo el hombro por nuestra patria”

Ante el incremento de personas que estarían rechazando aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en el país, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que no dudaría en ponerse la dosis como una medida de ejemplo y contrarrestar el temor que tendrían algunos ciudadanos.

“¿Si yo me vacunaría? Aquí nomás (enseña el hombro), yo inmediato pongo el hombro por nuestra patria, de inmediato. Es más, a la edad que tengo, tengo todas las vacunas de adulta completa porque es la mejor inversión que puedo hacer. Yo me pondría la vacuna ayer, sin dudarlo, esto es lo mejor que podamos hacer y nos puede garantizar una vida diferente más adelante”, señaló la ministra.

