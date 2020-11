El viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, afirmó este viernes que probablemente todos los años tendríamos que vacunarnos contra el coronavirus (COVID-19) así como ocurre actualmente con la vacunación contra la influenza.

En conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Salud (Minsa), Suárez Ognio detalló que aún se desconoce cuánto durarán los anticuerpos que producirán las futuras vacunas contra el SARS-Cov-2. En ese sentido, dijo que la vacunación contra el COVID-19 sería cada año, como un refuerzo.

“Todavía no sabemos mucho sobre la inmunología del COVID-19, no sabemos cuánto dura los anticuerpos, vamos a tener que tener vacunación todos los años contra el COVID-19 así como se hace para la influenza que tenemos que vacunarnos todos los años. Probablemente para el COVID tengamos que vacunarnos todos los años; es decir una vacuna de refuerzo, aún no lo sabemos mucho”, declaró el viceministro de Salud.

Asimismo, agregó que cuando llegue la vacuna contra el COVID-19 a nuestro país, todas las personas tendrán que recibir la dosis. Especificó que en ese grupo también estarán quienes hayan participado en los ensayos clínicos y los que han tenido la enfermedad.

“La vacuna es para todos, tantos para los que ya tuvieron la infección como los que se han vacunado en los ensayos. Recordemos que en los ensayos para poder comparar la efectividad, algunos reciben la vacuna y otros el placebo. Además, la modalidad de los ensayos son doble ciego; es decir, los pacientes son saben (si se les vacuno placebo o la dosis), tampoco los investigadores. (Lo sabrán) hasta que termina los ensayos y se abren los ciegos para evaluar la efectividad”, remarcó.

“En ese sentido para los que ya recibieron la vacuna esta será un refuerzo y para los que han tenido la infección será un refuerzo”, agregó.

Cabe señalar que actualmente dos laboratorios internacionales realizan ensayos clínicos de sus candidatas a vacunas contra el CIVID-19: Sinopharm de China y la estadounidense Johnson & Johnson, que en conjunto han están reclutando cerca de 10 mil voluntarios. Además, AstraZeneca y Curevac también fueron autorizados a realizar estudios de este tipo.