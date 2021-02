El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, fue contagiado con coronavirus (COVID-19); sin embargo, se encuentra estable, según informó Rosa Luz López, vicepresidenta de Sopemi. El pasado 9 de febrero, Valverde recibió la primera dosis contra esta enfermedad.

“La palabra es indignación, hoy he tenido dentro de mi unidad a mi jefe, un hombre de 67 años que ha dejado todo de lado y ha seguido trabajando, un líder de nosotros y ha estado enfermo, ha contagiado a su esposa. El presidente mismo de Sopemi está contagiado, tengo otro miembro importante que también ha trabajado duramente y está contagiado”, señaló la especialista en diálogo con RPP radio.

“Él, Jesús Valverde, está en casa, en cuarentena, está estable en este momento, pero cada uno de nosotros cuando va pasando los días y está enfermo, cuenta día por día, y verifica todos los días sus propias funciones… Tiene que cuidar de su familia que también está contagiada”, agregó.

Cabe mencionar que Jesús Valverde se convirtió en uno de los primeros peruanos en recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio de Sinopharm en el país. El proceso se desarrolló en el Hospital Dos de Mayo.

Sobre la vacunación contra el COVID-19 de la exministra Pilar Mazzetti, la vicepresidenta de Sopemi expresó su indignación debido a que muchos médicos intensivistas aún no son inmunizados.

“Tengo una decepción muy grande y como representante de Sopemi nosotros hemos puesto el hombro, hemos sido leales, cooperadores constantemente con la ministra, hemos entregado documentos que hasta ahora siguen en el aire y sentimos esto realmente como una decepción, un dolor, como una puñalada en la espalda”, sostuvo la doctora.

En referencia al comunicado de Sopemi, en el cual pide conocer qué otros funcionarios recibieron la dosis y pese a ello fueron contagiados con la enfermedad del coronavirus. La especialista sostuvo que es necesario que el Ministerio de Salud (Minsa) precise la información.

“Creo que Ciro Maguiña está dentro de ellos, lo otro que sabemos es que la directora de Digerd quien también estuvo en esto y estuvo enferma, no he visto en detalle toda la relación que creo que está circulando, no la sé, pero nosotros lanzamos el comunicado porque queríamos saber si estas personas recibieron la vacuna”, comentó.

“Llama la atención en todo caso, porque es evidentemente que uno debe preocuparse si recibieron la vacuna y si a pesar de eso han hecho la enfermedad grave, que se sabe que puede ocurrir, pero en un porcentaje mucho menor”, finalizó.