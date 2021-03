Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), consideró que se debería suspender el ensayo clínico que se realiza de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm tras la difusión de un informe preliminar e incompleto sobre los resultados de dichas pruebas en el Perú.

En diálogo con Panorama, el también candidato al Congreso de Fuerza Popular cuestionó que los responsables del ensayo clínico hayan aplicado la vacuna de la cepa de Wuhan pese a que, según dijo, se conocía que no era eficaz.

No obstante, Bustamante señaló que la vacunación contra el COVID-19 con las dosis de Sinopharm debe continuar.

“La vacunación no (se debe suspender), lo que se debe suspender es el ensayo clínico, en mi opinión. Porque, en primer lugar, se ha aplicado agüita, que es la vacuna de Wuhan, a una tercera parte adicional de los voluntarios, cuando solo se debió aplicar a un tercio. Eso no está bien, eso no es ético”, indicó.

“Sabiendo que una vacuna no funciona, yo no lo puedo aplicar exprofeso, yo la aplico si quiero saber su eficacia y si quiero conocer si es buena y cuán buena es”, agregó.