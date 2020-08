El médico peruano Elmer Huerta alentó este domingo a la ciudadanía a participar en las pruebas de los proyectos de vacuna contra el coronavirus (COVID-19) cuyos preparativos para realizarse en el Perú inician este lunes.

“A todas las personas que quieran voluntariar, porque vamos a necesitar a peruanos y peruanas que sean voluntarios, los aliento a que lo hagan, es la única manera que la ciencia avance, de que hagamos estudios científicos y ojalá que les vaya bien”, sostuvo en diálogo con “Cuarto Poder”.

En otro momento, Huerta, quien el pasado miércoles 19 de agosto participó en las pruebas del proyecto de vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Moderna, indicó que solo ha tenido “un poco de dolor de cabeza y dolor en el sitio de la inyección”.

Dijo desconocer si recibió la potencial vacuna o un placebo y precisó que lo monitorean diariamente a través de un aplicativo en el teléfono celular.

“Este estudio tiene dos ramas, dos brazos se llaman. El brazo en el que un apersona recibe la vacuna o recibe agua salada que es el suero fisiológico que es un placebo. A mí me han puesto una inyección en el hombro izquierdo y la verdad es que hasta ahora no sé ni voy a saber si fue la vacuna o ha sido un placebo y esto es importante para saber si la vacuna va a funcionar o no”, explicó.

“De los síntomas he tenido un poco de dolor de cabeza y dolor en el sitio de la inyección, pero no he tenido más, no he tenido ni fiebre, no he tenido escalofríos, no he tenido ningún malestar general, ni he tenido diarrea ni náuseas, ni vómitos. Así que la verdad no sé si es un placebo o el medicamento lo que me han puesto”, señaló.