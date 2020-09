El pleno Congreso iniciará esta tarde a las 3 p.m. el debate de la moción para vacar al presidente Martín Vizcarra. El documento presentado por parlamentarios de diversas bancadas invoca la causal de permanente incapacidad moral del mandatario. Previo a esto, la jornada política arrancó hoy con nuevas revelaciones de Richard Cisneros y una votación de última hora para impedir que los sentenciados por corrupción puedan postular a cargos públicos.

Por la mañana, el cantante Richard Cisneros, conocido artísticamente como ‘Richard Swing’, aseguró que está siendo utilizado para dar un golpe de Estado bajo la apariencia de una vacancia presidencial.

“A mí me están utilizando con un solo objetivo, conseguir el poder político mediante un golpe de Estado disfrazado de una vacancia”, afirmó el artista en declaraciones a la prensa que ofreció esta desde los exteriores de su vivienda situada en San Isidro.

Cisneros dijo que la divulgación de los audios del jefe de Estado y su entorno es una “producción” ejecutada por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), titular de la Comisión de Fiscalización.

“El congresista Alarcón no solo manda a grabar personas. Esto ha sido una producción, una colusión del congresista Alarcón con el presidente del Congreso. Ahora voy a sacar los audios que no han salido. Tengo 278 audios que no han salido. Ellos no los sacan porque no les conviene”, remarcó.

En respuesta, el legislador Edgar Alarcón dijo que la conferencia brindada por Cisneros fue realizada en coordinación con Palacio de Gobierno.

“Hay toda una estrategia porque esta salida del señor Swing ha sido coordinada desde Palacio de Gobierno”, declaró el parlamentario a Willax.

En tanto, pasadas las 11 de la mañana, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el jefe del Gabinete, Walter Martos, se reunió con los ministros del Interior, César Gentille; y de Defensa, Jorge Chávez. En la cita se coordinó el trabajo articulado de ambos sectores en la lucha contra la pandemia y las labores de fiscalización de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

El jefe del Gabinete se reunió esta mañana con el ministro del @MindefPeru y con el nuevo titular del @MininterPeru para coordinar el trabajo articulado de ambos sectores en la lucha contra la pandemia y las labores de fiscalización de la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/rEMWFVIwyg — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 11, 2020





Luego, el cantautor Richard Cisneros acudió al Congreso, pero cuestionó que la Comisión de de Fiscalización no lo haya recibido pese a existir una citación. Aseguró que difundirá audios que demuestran coordinaciones entre asesores de parlamentarios para grabar al presidente Martín Vizcarra.

“No me han querido recibir. Ahora voy a sacar todo. Él quería sacar audio, ahora va a tener un montón audios. Esto no solo es una vulneración al debido proceso, están vulnerando mis derechos. Es una discriminación. Están exponiendo nuestra vida y salud. Aquí no me pagan ningún sol. Ellos están trabajando y deben tener la cortesía, la delicadeza de decir ‘señor no lo vamos a atender’. No me pueden decir que venga. Quieren más show, más circo”, señaló.

Previamente, Cisneros acudió ante la Mesa de Partes del Parlamento para presentar una denuncia constitucional en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (UPP), por afectar sus derechos y no compartir el expediente de la investigación en su contra.

Pasado el mediodía, el compositor presentó una carta en la Mesa de Partes de Palacio de Gobierno dirigida al presidente Vizcarra en la que le solicita que lo reciba porque, asegura, que tiene medios probatorios de que se busca concretar un atentado contra la democracia.

Por su parte, el mandatario Martín Vizcarra reiteró esta tarde que no renunciará, al comentar respecto a la moción de vacancia. Según remarcó, su gobierno viene trabajando de manera correcta y transparente, sin transgredir la ley, y no puede permitirse un “complot” contra la democracia.

“No podemos dar lugar a lo que hemos llamado un complot contra la democracia. Ayer han presentado tres audios, pero hay más, que se escuchen todos, que se vea cómo han urdido una trama para desestabilizar al gobierno, las instituciones y la democracia”, enfatizó tras invocar al Congreso a actuar con responsabilidad y decidir pensando en el país.

De otro lado, con 111 votos a favor, el Congreso ratificó en segunda votación el texto sustitutorio que impide la postulación de sentenciados en primera instancia a cargos públicos. De promulgarse antes del 28 de setiembre, la ley podrá aplicarse para el proceso electoral 2021.

Los votos en contra y las abstenciones salieron Fuerza Popular y Unión por el Perú.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR