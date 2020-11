El joven que agredió al congresista de Acción Popular, Ricardo Burgas, fue identificado como Carlos Ezeta Gómez, quien tras su acción violenta fue trasladado a la comisaría San Andrés, ubicado en el Cercado de Lima, donde aún permanece detenido, informó Latina.

El abogado del joven de 24 años informó a la prensa que el congresista Burga llegó a la comisaría para denunciarlo. Ezeta Gómez sería procesado por violencia y resistencia a la autoridad, indicó el letrado.

“Le están abriendo proceso por violencia contra la administración pública, resistencia contra la autoridad, todos hemos visto las imágenes cuando ha sido detenido y no se ha resistido, él ha subido de forma tranquila a la unidad y ha sido trasladado”, comentó el abogado, quien no proporcionó su nombre.

“Dentro de las instalaciones me han indicado que ha sido colisionado, de una manera violentado, lo han estado hostigando y ahora, no han tenido mejor idea, que abrirle este proceso por violencia y resistencia a la autoridad, que la pena es menor de 4 años y no mayor de 6 años”, agregó.

Joven que agredió al congresista Burga permanece detenido en la comisaría San Andrés (Video: Latina)

Por otro lado, la madre de Carlos Ezeta, entre lágrimas, sostuvo que su hijo es tranquilo y está arrepentido por la acción que tuvo contra el legislador. En ese sentido, pidió que lo disculpen.

“Mi hijo es tranquilo, es trabajador, me ayuda a mí, yo soy mamá y papá para él, mi hijo no es así, está mal, yo sé que está mal lo que ha hecho, perdónenlo. Él se ha dejado llevar quizás por el momento, él está arrepentido porque no es de actuar así, mi hijo no es violento”, indicó.

“Lo que le pude preguntar si le han hecho algo y me dijo que estaba tranquilo, me dijo que me controle, pero en ningún momento se ha resistido, ahí están los videos. Me dijeron que el golpe ha sido leve”, sostuvo la madre.

La noche del lunes, el congresista Ricardo Burga, fue agredido en el frontis del Congreso de la República cuando realizaba declaraciones a la prensa sobre la aprobación de la vacancia por “permanente incapacidad moral” del presidente Martín Vizcarra.

Congresista Ricardo Burga denunciará a su agresor tras recibir puñetazo en el rostro (América Tv)