Luego de que Sigrid Bazán discutiera en vivo con el periodista Christian Hudtwalcker y asegura que la critican mucho por ser una mujer de izquierda, las redes sociales no perdonaron el hecho y la compararon con Brunella Horna.

“Yo no he dicho que soy víctima, sino que se le juzga de diferente manera, se habla de sus novios, de sus vínculos y nunca acusaciones. Tú me dices quiénes me juzgan y me pides una lista. ¿Quieres saber qué me han criticado? Han puesto mis fotos personales, tú, Beto Ortiz, Magaly Medina. ¿Crees que eso no han hecho con otros congresistas?”, dijo Sigrid Bazán.

Tras ello, un grupo de usuarios la comparó con Brunella Horna recordando unas declaraciones en las que aseguraba que la critican mucho por su anterior relación con Renzo Costa.

“Nadie me entiende, todo el mundo trata de criticarme, todo el mundo me critica. En todos los canales, me critican, me critican”, dijo entre lágrimas Brunella Horna en “Bienvenida la tarde”.

El video muestra primero a Sigrid Bazán y la tensa discusión que tuvo con Christian Hudtwalcker y finaliza con la frase de Brunella Horna.