La cantante Selena Gomez decidió sincerarse y contar cómo nació “Boyfriend”, su último videoclip que ya acumula más de 36 millones de vistas en YouTube.

Mediante una videollamada con los co-escritores de la canción, Julia Michaels y Justin Tranter, la cantante señaló que escribieron la canción para divertirse y no porque en verdad “necesite un enamorado”. “Realmente no fue ningún tipo de inspiración que no fuera: ok, vamos a divertirnos”, señaló.

“Julia me llamó y me preguntó que cómo me sentía y dije ‘no sé, quiero un novio’, y lo dije porque estoy en un momento de emoción en cuanto al futuro y porque estoy abierta a eso. No es lo que necesito pero, quiero un novio”, sentenció la ex estrella de Disney.

Es así que uniendo frases, sensaciones y vivencias nació el tema al que consideran “sexy y atractivo”. Gomez aseguró que quiso hacer énfasis en que una mujer no necesita alguien en su vida, pero el cariño no está mal de vez en cuando.

En Twitter señaló que hay diferencias entre lo que quiere y necesita. “Algunas noches solo quiero más que a mí misma, sé que hay una delgada línea entre ello”, aseguró. Cabe destacar que la canción causó polémica, puesto que su ex pareja Justin Bieber tiene una canción con el mismo nombre que fue estrenada cuando ambos estaban juntos en el 2012.

VIDEO RECOMENDADO

Ezio Oliva presentó a su segunda hija en redes sociales

Ezio Oliva presentó a su segunda hija en redes sociales (21/05/20)