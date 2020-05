Luego de acudir al Palacio Nacional en busca de ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para recuperar a su hijo Emmanuel, Ninel Conde reveló unos violentos mensaje que recibió de su expareja, Giovanni Medina.

En una reciente entrevista para el programa “De Primera Mano”, Ninel dijo que fue víctima de violencia psicológica y agresiones físicas, y que siguió a lado de Giovanni Medina porque él la amenazaba con quitarle a su hijo.

“La verdad es que yo vivía en una codependencia y en un encierro emocional en mi mente. Fui víctima de amenazas: que si yo no estaba con él me quitaría a mi hijo, que si intentaba dejarlo o estar con alguien más que nunca sería feliz”, aseguró Ninel Conde.

“Yo siempre trataba de buscar la manera de estar tranquila, estar en paz”, agregó la cantante y actriz mexicana.

Tras ello, en el programa que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante, mostraron unas capturas de pantalla con los mensajes agresivos que recibió Ninel de Medina.

“Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás. Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”, decía el mensaje.

La intérprete de “Todo conmigo” dijo que toleró la violencia porque quería ofrecerle una familia a su pequeño Emmanuel; sin embargo, Giovanni Medina le arrebató al menor de edad.

“Me apena mucho esto pero son situaciones que, en mi caso, como mujer aguanté, perdoné, cosa que no debe de ser... Cuando un hombre te habla así, te ofende, aunque te pida perdón, no van a cambiar. Esta situaciones las viví durante mucho tiempo”, contó.

“Lo único que pasó fue que terminó engañando a la autoridad y robándome a Emmanuel de los brazos, por esto todo se exhibe y toda la verdad sale a luz, esta es la verdad, esta es la realidad, hay muchísimas cosas más tanto en audio como en video que, si es necesario, se tendrán que exhibir”, acotó.

