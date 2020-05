Ariana Grande brindó una entrevista a Zane Lowe, presentador de Apple Music, y uno de los momentos más comentados de la conversación es cuando la artista explicó cuán sexista es llamarla a ella y otras mujeres “divas”.

Para la intérprete de “Bang Bang”, el término solo contribuyen a silenciar a las mujeres. “Cuando algunos hombres tienen que exponer sus opiniones o defenderse de ciertos ataques, se les acaba llamando ‘genios’ o considerando personas ‘brillantes’, y ese no es siempre el caso. Todo lo contrario ocurre con las mujeres, y espero que podamos trabajar para eliminar esta tendencia. Estoy harta de que te sientas forzada a callarte un poco solo porque te van a llamar diva, como último recurso cuando se quedan sin argumentos. ¿Y sabes qué te digo? Estoy cansada de ver a las mujeres silenciadas”, confesó Ariana al entrevistador.

Asimismo, la artista de 26 años reveló que dejó de hacer entrevistas porque sentía que sus declaraciones eran sacadas de contexto.

“Dejé de hacer entrevistas por mucho tiempo porque sentía que cada vez que me encontraba en una posición en la que alguien intentaba decir algo para hacer clickbait o torcer mis palabras o bla, bla, bla, me defendía. Y entonces, la gente decía: 'Oh, ella es una diva . ' Pensé: ‘Esto no tiene ningún sentido’”, agregó.

Grande aclaró que le gusta hablar con la gente; sin embargo, está trabajando en quitarse ese “trauma” de que sus palabras sean tergiversadas.

“Por supuesto, no es una cosa todo el tiempo. Pero definitivamente sigue siendo prominente. Pero estoy tratando de decir, ‘F * ck’, y dejar ir ese trauma. Porque tengo mucho que decir, y disfruto hablando con la gente. Y quiero hacer entrevistas y compartir con la gente, y no tener miedo de ser yo mismo. Y estoy trabajando para convertirme en eso”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Mauricio Diez Canseco anunció que restaurantes de Rústica ahora serán minimarkets

Mauricio Diez Canseco anunció que restaurantes de Rústica ahora serán minimarkets