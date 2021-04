Encontrar una cama UCI, en este contexto de la pandemia de la COVID-19, puede ser una tarea titánica. Cientos de personas, quizá miles, están a la espera de encontrar un espacio en esa área para recibir el tratamiento necesario para contrarrestar esa mortal enfermedad. Sin embargo, en el Hospital Cayetano Heredia de Piura parece que hay favoritismo a la hora de designar las camas UCI. Así lo denunció una trabajadora de EsSalud que labora en esa institución.

A través de sus redes sociales, y luego apostada con algunos de sus familiares en los exteriores del citado nosocomio, Lorena Acedo Saldarriaga, enfermera de EsSalud, tuvo el coraje de denunciar que solo conocidos de los médicos del hospital son derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Casi al borde de las lágrimas, la profesional de la salud lamentó que a pesar de que está en la primera línea de batalla en ese hospital, sus padres enfermos no hayan podido hallar una cama UCI. Acusó que el médico intensivita del área habría colocado a otra persona.

“El día de ayer mi madre estaba tercera en la relación para pasar a cama UCI, yo estoy esperando desde ayer en la noche para el traslado y me doy con la sorpresa de que el médico intensivista pasa a otros pacientes de más edad que mi señora madre, entonces quiero hacer una denuncia publica porque yo soy trabajadora de esta institución (…) no es justo que se me niegue una cama UCI para mis dos padres”, expresó la enfermera.

En otro momento, la trabajadora de EsSalud mencionó que médicos y personas que no trabajan en la institución sí consiguen una cama UCI solo “porque solo son conocidos de otros médicos (...) donde está el apoyo que nos tiene (EsSalud) como trabajadores”, se lamentó.

Investigación en curso

Al cierre de esta nota, EsSalud ya había iniciado una investigación para corroborar la denuncia de la enfermera. Sin embargo, explicaron que el acceso a una cama UCI no depende de una lista de espera, sino, a los criterios técnicos de cada médico.

