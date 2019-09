Universitario vs. Alianza: Jaze y Blaximental encienden el clásico previo a la Final Nacional Perú 2019 | VIDEO

Este fin de semana tendremos dos eventos que acaparan la atención de todos: el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima (domingo), además de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2019 (sábado).

Quienes se animaron a soltar unas cuántas rimas sobre el clásico fueron Jaze, actual campeón de la Red Bull Perú y quien es hincha crema hasta los huesos, junto con Blaximental, 'blanquiazul' de toda la vida.

Aquí te dejamos con la improvisación

B: Yo soy de Alianza Lima, soy como lo ves, vamos a ganar el clásico por lo que tenemos en los pies, ya lo ves, la 'U' solo está puntero cuando está la tabla al revés.

J: Pero no está al revés y estamos punteros de igual manera, yo sé que en esa batalla o en ese partido puede ganar cualquiera, porque la 'U' puede tener muchísimos problemas, pero todo eso se acaba cuando sale la garra crema.

B: Claro que sí carnal, Alianza Lima como que me llamo Blaximental, respeto a la 'U', respeto a Cristal, pero contra mí te metiste en un problema Monumental.

J: Se meten en un problema Monumental, pero el equipo tiene mucho actitud, porque sabemos qué equipo ha ganado 26 copas en el Perú, porque sabemos qué equipo es el que sale con toda la virtud y cuando se acercan a nosotros quieren dar la vuelta en U.

B: Te voy a decir algo que para eso no hay que ser muy sabio, el fútbol se juega con las piernas, no con las manos ni con los labios; yo no soy el de los agravios, basta de violencia que los niños también quieren ir al estadio.

J: Basta a la violencia por favor, porque sin violencia todos ganamos, proque somos todos nosotros que cuando nos unimos somos fuertes y nos amamos, porque finalmente todos seres humanos, seas de la U, Alianza o de Cristal, finalmente somos peruanos.

Recordemos que la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2019 se realizará este sábado 28 de setiembre en la Costa Verde (Magdalena). El evento dará inicio a las 19:00 horas, pero durante toda la tarde habrán shows previos.

También te puede interesar

Red Bull Batalla de los Gallos Final Nacional Perú: Jaze y el primer capítulo de los mejores MC participantes | VIDEO

Red Bull Final Nacional Perú Batalla de los Gallos: ¿Quién es Chuty y por qué generó polémica su designación como juez?

[EN VIVO] FMS México | Resultados y las mejores batallas de la FMS, Red Bull, God Level, BDM y Supremacía MC | VIDEO