No se guardó nada. Rocío Miranda soltó una dura crítica luego de que fuera consultada por los contratos a las chicas reality Sheyla Rojas y Angie Arizaga en una conocida radio local, y es que la exvoleibolista y actual modelo no considera correcto de que estas sean contratadas por temas mediáticos y no por lo que saben.

“Qué bueno que haya trabajo para todos, pero sería bueno que las contraten por lo que saben y no por mediáticas. Estudié dos años locución, jamás me gusta improvisar”, declaró la exjugadora de voley del equipo de Universitario.

Cabe mencionar que Sheyla Rojas está estrenando un nuevo programa radial junto a Susy Díaz y ha llamado la atención de varios radioescuchas. Asimismo, en las últimas horas, Rojas llamó a Magaly Medina para saludarla por su ingreso a la radio donde trabaja pese a los problemas legales que mantuvieron en el 2020 tras el caso de Luis Advíncula.