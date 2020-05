Tras 16 años jugando, en los que mostró un despliegue incansable, ganó tres títulos con la ‘U’ y marcó goles memorables, Miguel Ángel Torres decidió dejar el fútbol en 2016. Una vez que colgó los botines, decidió tomarse un año sabático, pero una propuesta para trabajar en Sport Boys lo metió de nuevo a las canchas.

Luego apareció la Municipalidad de La Molina para proponerle ser subgerente de Deportes, y los días de descanso siguieron postergándose. Pero igual Torres sigue dejándolo todo en cada nueva faceta, como cuando era futbolista y tenía tres pulmones. Ahora, se dio tiempo para hablar con EL BOCÓN sobre la situación de la 'U', su labor en la 'muni' molinense y sus recuerdos en el fútbol.

Se te vio repartiendo víveres en La Molina, ¿cómo nació esta iniciativa?

La ayuda es parte de lo que hace la Municipalidad y nace como iniciativa del alcalde, para ayudar a las personas más allá del bono que ha dado el Gobierno. Hace unos días promocionaron eso y un hincha de la ‘U’ (que al parecer ignora lo que pasa en el distrito) comento: “¿Cómo vas a repartir víveres en La Molina, si ahí tienen plata”. Ignora que en La Molina hay varios asentamientos humanos.

Tú que has pasado por la 'U', ¿qué te parece lo que viene viviendo?

Sin duda, me apena. Cuando yo era jugador también se vivieron cosas feas, porque a nosotros nos dejaron de pagar (y nos siguen debiendo) ocho meses del 2011. Me da pena que la Administración no haya podido llegar a un acuerdo con los jugadores. Ojalá que en algún momento lleguen a un entendimiento y cedan, tanto el plantel como los directivos, para beneficio de la institución. Lo que menos uno quiere es que se perjudique el club y que las familias de los jugadores se vean afectadas.

¿En algún momento te gustaría trabajar en la ‘U’?

No sé qué pueda pasar más adelante, mientras tanto me sigo preparando. Siento que estoy caminando a paso seguro, yo estoy más orientado al fútbol que a la gestión pública, pero no le cierro las puertas a nada, tal vez tenga que vivir todo esto para tener una oportunidad en un club deportivo.

¿Pero si vienen a ofrecerte trabajar en la ‘U’, aceptarías?

Ahora, en la ‘U’ hay mucha inestabilidad por parte de ambas administraciones. Un día está Gremco, al otro está Sunat, y así uno no puede trabajar con tranquilidad. Uno tiene que basarse en una planificación, porque de nada sirve armar todo un plan y a los tres o cuatro meses esté entrando otro administración.

De lo poco que se pudo ver este año, ¿te gustó lo que hizo la ‘U’?

Sí, bastante. Creo que Jean Ferrari hizo un gran trabajo como gerente deportivo, contrató a buenos extranjeros que están marcando la diferencia e hizo una buena contratación con el DT. Lamentablemente pasó esto de la pandemia, cuando estaban en la parte superior de la tabla. Particularmente, yo veía al equipo con muchas chances de poder campeonar.

De los extranjeros que trajeron, ¿hay alguno que te gustó más?

Todos son buenos, pero creo que Jonathan Dos Santos está un paso más adelante. Hace tiempo que la ‘U’ no tenía un ‘9’ de esa jerarquía. Lo veo y se me viene a la mente Martín Vilallonga, se nota que es un delantero de raza.

Tu primer título con la 'U' fue en 2000 que debutaste...

Ese es el título que más cariño le tengo, porque fue con los jugadores a los que tenía como ídolos, a los que veía por televisión, iba al estadio a alentar o los tenia en un póster en mi cuarto. Por eso se hace especial ese título que conseguí con apenas 18 años.

Era un equipazo...

Sí, lo tengo en la mente: Ibáñez, ‘Coyote’ Rivera, Pajuelo, Domínguez, Gómez, el ‘Puma’, Ciurlizza, Maldonado, Alva y Esidio. El mejor arquero, el mejor extranjero, la revelación y el goleador. La mayoría iba a la selección peruana, y ese año creo que hicimos más de cien puntos.

¿Tienes algunas anécdota con ‘Chemo’ y el ‘Puma’?

Sí (risas). Estábamos entrenando en el Monumental. Me acuerdo que eran los primeros días ahí y nos tocó hacer un partido de práctica. Yo veo que me salen a marcar, no me di cuenta que era el ‘Puma’, y le hago una huacha... Lo vi y me quería matar. Después, trataba de no tocar la pelota porque me dijo: “Te voy a agarrar a patadas”. ‘Chemo’ ve la jugada y le empieza a decir: "Cómo Miguelito te va a hacer una huacha, eso es una falta de respeto”, y Carranza se ponía peor. Yo estaba asustado y le tuve que decir a Galliquio que ‘salte’ por mi si es que el ‘Puma' me quería pegar. Terminó el partido e hice mil cosas para no ir al camerino hasta que todos se fueran. Pensé que todo había quedado ahí, pero al otro día, 'Chemo’ empezó a decirle: "Cómo te va a hacer una huacha Miguel”. Ahí tuve que acercarme a decirle que no me había dado cuenta que que era él y me metió un lapo.

¿Y qué tal era Roberto Chale como entrenador?

Muy buen entrenador, yo creo que es el técnico que mejor lee el fútbol. Me ayudó mucho en mi crecimiento como futbolista. En ese tiempo no había bolsa y pocos entrenadores se arriesgaban a poner jóvenes. Roberto fue uno de ellos y nos apoyó mucho, ahí salió la camada de Jhon Galliquio, Sergio Ubillus, Carlos Orejuela, Felix Otolla y otros.

¿Te quedó la espina de no poder jugar afuera?

Sí y fue básicamente por las lesiones. Tuve propuestas parar irme, pero me rompo el tendón de Aquiles en mi mejor momento, después de eso deje de ser apetecible para los clubes de afuera. Estuve cerca de fichar por San Lorenzo de Argentina.

Luego pasaste por Bolognesi, luego Sport Boys y después Cienciano, donde despegas otra vez...

Sí, ahí es cuando doy el salto producto de la continuidad. Yo me fui de la ‘U’ para tener minutos, por eso fui a Bolognesi y luego a Sport Boys, que me sirvieron como trampolín para ir a Cienciano, donde pude campeonar un Apertura y un Clausura, eso me volvió a abrir las puertas de la ‘U’.

¿Es verdad que antes de volver a la ‘U’ en 2007, Alianza te quiso contratar?

Lo he contado y algunos hinchas de Alianza se han vuelto un poco locos. Eso fue en 2006. En la final que ellos nos ganan (a Cienciano) en Matute, ‘Pepe’ Soto cruza la cancha en el entretiempo y me dice “Miguel, ¿vienes o no?”, y yo le digo “‘Pepe’, depende de ustedes”. Mi representante me dijo que Alianza estaba ofreciendo un monto y Cienciano lo había igualado, yo le dije que le diga a Alianza que pusiera 500 o 1000 dólares más y yo iba. Pero respondieron "qué más quería si iba a estar en Alianza". Entonces decidí quedarme en Cienciano y por cosas de la vida, Alianza hace 0 puntos en la Libertadores y con Cienciano le ganamos a Boca Juniors 3-0 y yo hice un gol.

¿En algún momento hubo un acercamiento del otro grande?

Tuve una propuesta de Sporting Cristal, en el año que estuvo Jorge Sampaoli. Me acuerdo que el ‘Flaco’ Orejuela llega allá y me dice: “Miguel, estaba entre tú y yo, y se inclinaron por mí”.

Luego vuelves a la ‘U’ y en 2009 te toca campeonato con Juan Reynoso

Ese también era un equipazo. Ahí es donde tuve la oportunidad de tener al mejor técnico de mi carrera que es Juan Reynoso. A pesar de haber tenido buenos entrenadores como Chale, Gareca, Comizzo y Uribe, pero creo que Juan estaba algunos pasos más adelante. Juan es muy obsesionado, muy analítico, muy táctico, analizaba todo, un gran técnico.

¿Y cómo era en la interna?

Juan Reynoso tenía un gran comando técnico, estamos hablando de casi 10 personas. No dejaba nada a la suerte.

¿Qué sensación tienes de haberle ganado el campeonato a Alianza Lima en Matute?

Más allá de que no jugué esa final porque me habían operado poco tiempo antes. Es una sensación distinta ganarle al rival de toda la vida. Yo sentía que la ‘U’ iba a campeonar, no veía forma de que Alianza o cualquier otro equipo pudiera hacernos daño.

Y tras la gloria, te tocó bailar con la más fea en 2011...

Ese 2011 fue fatal. Si bien es cierto que he pasado muchas etapas duras en la ‘U’, siempre plagado de deudas y hablando más de cosas extradeportivas, ese 2011 fue el extremo, porque estuvimos ocho meses sin cobrar.

¿Algún recuerdo de ese año?

Tengo uno que me duele mucho cada vez que la cuento. Era un partido contra Cristal que perdimos 2-1 en el Grau. Antes del entrar al campo, el jefe de equipo nos dice que ganemos, empatemos o perdamos, ese partido ya estaba perdido en mesa por el tema de las planillas. Si no estaba ‘Chemo’ de técnico y hubieran estados otros jugadores, creo que no jugábamos. Pero teníamos la responsabilidad, por la insignia que teníamos en el pecho, de salir a hacerlo. Es algo que la gente no sabe, pero son cosas que pasaron dentro del club.

Pero después hubo revancha, porque pudiste dar la vuelta en 2013

Ese fue el último campeonato que tuve con la ‘U’ y lamentablemente el último que tiene el club.

En ese equipo estaba Raúl Ruidíaz, ¿qué te genera verlo triunfar en el extranjero?

Me da mucho gusto, porque es un jugador muy profesional, un goleador, un diferente. Yo recuerdo su facilidad que tiene para hacer un control orientado y eso le facilitaba para quedar frente al arco y definir. Me da mucho gusto porque es un jugador que ha nacido en el club, yo vi sus inicios y me siento orgulloso de que siga progresando y que se haya ganado un espacio en la selección peruana.

¿Te hubiese gustado jugar más en las selección peruana?

Sí, de todas maneras. Pero lamentablemente siento que en esa época la selección era una trituradora de carne. Cada vez que jugábamos teníamos resultados adversos. Yo debuté en Eliminatorias contra Chile de Bielsa y nos ganaron, luego salí en lista para el partido con Brasil y también nos ganaron, después salí en lista contra Uruguay y nos metieron cinco, cuando estaban Forlán, Cavani y Suárez. Siento que no me tocó vivir una linda etapa en la selección y eso es algo pendiente que me quedó en la vida.

Hablando de selección, a ti te dirige Ricardo Gareca...

Gareca es muy parecido a Juan Reynoso, en el tema de ser muy analítico y táctico. También hay que decir que desde el momento que me dirigió Gareca (2008) a la actualidad, la tecnología ha avanzando, no había las cosas que hay ahora. Recuerdo que en 2008, Ricardo tenía un bloc de notas, en el cual apuntaba el minuto y el segundo en el que iba a parar el video y manejaba un control remoto con su DVD y el televisor. Ahora tiene muchas más herramientas y es mucho merco técnico que en 2008.

¿Crees que nos puede llevar a otro Mundial?

Yo creo que sí. No solo por los que hace Ricardo, no hay que desmerecer lo que hace cada jugador, creo que hay una generación que todavía tiene mucho para dar.

¿Sientes que te quedó pendiente algo antes de dejar el fútbol?

Hubiese sido un sueño cumplido jugar en el exterior, no se dio por el tema de lesiones. Tampoco acepté opciones de irme a lugares medio complicados, porque llegaron ofertas para irme a Ucrania o Irán, pero ganando menos de lo que ganaba, y esas opciones no las cuento. Una deuda es esa, no haber jugado en el extranjero pero con una mejoría.

¿En que liga te hubiera gustado jugar?

Argentina me encanta. Cuando jugaba, la liga argentina era de las mejores y tuve la oportunidad de enfrentar a equipos argentinos y disfrute mucho.

¿En tu puesto cuál fue tu referente?

Luis Figo, siempre lo admiré, sobre todo cuando jugaba en el Barcelona.

¿Cuál es al gol que más recuerdas?

Con Cienciano el gol que le hago a Boca Juniors en la Libertadores. Jugando por la ‘U’, el que le hice a Alianza en un clásico en Matute, de cabeza.

¿Cuál fue el defensa con el que peor la pasaste?

Con Alberto Rodríguez, muy complicado para llevarlo. Por ahí lo llevabas, se recuperaba y te alcanzaba, tremendo jugador.

Un mensaje para le gente en estos momentos de coronavirus

Que tengan un poco de paciencia. Lamentablemente esta pandemia del COVID-19 nos viene azotando, pero tengamos fe que esto se va a acabar pronto. Y cuando nos toque salir, después del aislamiento social, tengamos mucho cuidado y sigamos las indicaciones que nos dicta el Gobierno.