En los últimos días se hicieron públicas denuncias contra Carlos Moreno, actual administrador de Universitario, por parte de ex trabajadores del cuadro crema, quienes aducen que se les adeuda sus salarios desde febrero.

Germán Leguía, exdirectivo de la "U", arremetió contra Moreno, a quién acuso de ser solo un títere de Gremco.

“Lo que hizo Indecopi de permitir todo lo que está haciendo Gremco, tantas irregularidades. Le dio la plata a (Carlos) Moreno, quien le paga a sus amigos, se paga a sí mismo, a algunos abogados y no a los trabajadores, quienes han trabajado por la 'U' y tienen familia. Ya lo conocemos, sabemos que es un pelele de Gremco, y confío que la justicia tarda, pero llega. A Gremco no le interesa Universitario”, sostuvo Leguía en dialogo con Ovación.

Hace unos días, Gonzalo Cantuarias, ex encargado del área de Marketing, reveló que son 125 los trabajadores que aún no han podido cobrar sus haberes.

“Yo voy a opinar no como parte de un bando, sino como un profesional y por los 125 trabajadores que aún no cobran. No cobramos desde febrero y tampoco marzo. Esto empezó en diciembre a raíz de que INDECOPI designa a Carlos Moreno como administrador", dijo el ex trabajador.

