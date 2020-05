Llegó hace menos de cinco meses a Universitario, pero de inmediato quedó rendido ante la grandeza del club crema. Donald Millán tiene claro cual es su objetivo a fin de año, mientras aguarda al reinicio de la Liga 1.

“La 'U' me enamoró desde que llegué, en la noche crema fue algo que no lo había vivido antes. Sueño y me veo en diciembre peleando el título nacional, eso me llena de ilusión”, dijo a ESPN.

Asimismo, reconoció que la suspensión del torneo peruano no le vino tan mal, teniendo en cuenta que se sumó tarde a la pretemporada del equipo de Gregorio Pérez a inicio de año.

“Esta para me va a caer bien porque voy a empezar desde cero con mis compañeros en las mismas condiciones, por eso estoy intentando hacer el mayor esfuerzo posible en casa, para sacarle ventaja a mis rivales y compañeros”, acotó.

