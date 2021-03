Universitario de Deportes debía enfrentar este sábado a UTC, pero el partido fue suspendido por los casos positivos que sufrió el cuadro crema. Tras ello, jugadores del “Gavilán” mostraron su disconformidad y el cuadro cajamarquino perdió. José Luis Carranza opinó al respecto dejando claro que espera que se cumplan las reglas así perjudique a su amado club.

“Uno no sabe donde se contagia, acá los protocolos se tienen que respetar, esto no puede pasar y si le tienen que quitar los puntos a la ‘u’ lo tienen que quitar”, señaló el “Puma” Carranza a El Bocón.

Para el “Puma” Carranza los únicos responsables de la situación que vive Universitario de Deportes es la administración temporal que dirige los destinos del club.

“Me parece claro, acá hay que ser claros, perdieron los puntos, eso es culpa de que no hay cabeza. ¿Si fuera otro equipos usted cree que no le van a dar los puntos? Por que es la ‘U’ o Unión Minas tienen que perder los puntos. No han respetado los protocolos”, agregó.

El caso Corzo:

José Luis “Puma” Carranza también se refirió a la situación de Aldo Corzo, futbolista de Universitario de Deportes que fue ampayado por Magaly Medina esta semana.

“Aldo (Corzo) es un buen muchacho, hay que ser claro. Lamentable no hay un buen referente, Aldo (Corzo) es un chico que tiene experiencia pero no es un tipo que es líder. Es muy buena persona todo. No hay en la institución no hay. Ni en el cuerpo técnico”, declaró.

