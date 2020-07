El administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, habló acerca de la sanción que le impuso la Federación Peruana de Fútbol.

“Aparentemente, mi sanción se da por poner en un comunicado de que el señor Óscar Chiri actúa de manera irregular en un castigo que impusieron a la ‘U'. En el ambiente de fútbol se sabe cuáles son las amistades con las que cuenta el señor Chiri y con que gente se relaciona”, dijo Carlos Moreno en Ovación.

“La FPF solo tiene injerencia en el ámbito deportivo, yo sigo siendo administrador hasta el 10 de agosto, viendo la parte operativa. No me interesa ser amigo de la gente de la Federación”, explicó.

“La verdad que nos genera dudas el trabajo del señor Chiri, no lo consideramos una persona imparcial. Es conocida su amistad con Jean Ferrari y a partir de eso, aparentemente, están cambiando los criterios y las posiciones de la FPF”, añadió.

Carlos Moreno señaló que no está de acuerdo con el castigo que recibió: “Nos están sancionando de manera arbitraria y lo dejamos en constancia con comunicados. La gente tiene derecho a informarse. Acá hay algo importante que no se está considerando”.

“La verdad que no me afecta en lo absoluto, no vivo del fútbol, pero esta gente que está en la FPF sí vive del deporte y va a tener que responder ante la FIFA por todas las arbitrariedades”, comentó.

