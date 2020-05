Tiempos complicados se avecinan en Universitario de Deportes. La paralización de la Liga 1 ha perjudicado a todos los clubes, a unos más que otros, y lo cremas parecen conformar el segundo pelotón.

Este viernes, Carlos Moreno, administrador temporal del cuadro de Ate, dio a conocer que tanto al primer equipo y a la reserva les han aplicado la suspensión perfecta laboral de labores. El directivo lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo, enfatizando la situación económica por la cual pasa la institución hace varios años.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, tomó la palabra en representación del plantel merengue y reveló cuales fueron las condiciones que propuso Moreno en la única reunión que tuvo con los futbolistas.

“No hubo negociaciones entre administración y jugadores, lo que hubo fue una videoconferencia hace como 3 semanas. Nosotros participamos por pedido de los jugadores. Hubo observaciones nuestras porque no coincidía lo que presentó Moreno con la información que nosotros manejábamos”, sostuvo en dialogo con DirecTV.

“El 3 de mayo llegó una propuesta de parte de Moreno que, para no ser duro, fue ‘fuera de lugar’. No te pueden decir que el pago de los montos acordados será solo si entra plata al club, y sino, el pago sería en enero. Es decir proponía trabajar 7 meses, ‘gratis’. Y aparece como que la carta la presentaba Moreno a título personal”, agregó.

Finamente, Baldovino precisó que el administrador manifestó que no estaban en la capacidad de asegurar que vaya a entrar dinero porque aún no han presentado sus poderes en los Registros Públicos.

“Moreno les dijo a los jugadores que no podía cerrar contratos comerciales porque no podía presentar sus poderes en Registros Públicos. Si no puedes hacer eso, menos vas a poder modificar contratos. Para la ‘suspensión perfecta’, debes tener inscritos a tus jugadores en Registros Públicos. ¿Cómo puede decir que representas a la ‘U’ si no puede acreditar sus poderes? Se ha negociado con alguien sin poderes, y por eso la carta de respuesta fue a título personal. Lo que pasa en la ‘U’ es una falta de respeto a todos los profesionales del fútbol”, zanjó.

