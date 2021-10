Jeri Ramón, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), anunció que el reinicio de clases comenzaría en diciembre de este año y serán semipresenciales en las diversas sedes de la Decana de América. El retorno, remarcó será posible solo previa vacunación de los estudiantes contra el COVID-19.

En esa línea, en diálogo con la Agencia Andina, señaló que este lunes 18 de octubre se empezará este proceso de inmunización a estudiantes universitarios de Lima y Callao, que también contempla la inoculación a jóvenes que pertenecen a la citada casa de estudios. La jornada denominada festival “Vacuna Rock” se desarrollará en las instalaciones de la misma casa universitaria.

“La vacunación se inicia este lunes y consideramos que para diciembre ya estarían empezando las clases semipresenciales”, indicó, para agregar que en esta primera etapa habrá una priorización de las áreas vinculadas a la ciencia.

Manifestó que el proceso de retorno a la semipresencialidad se hará a la par de continuar con la educación virtual, sobre todo para aquellos alumnos que reciben las teóricas.

“Aun con la vacunación no habrá una concurrencia masiva a la universidad porque es difícil albergar al enorme número de estudiantes que tiene San Marcos. Hay que preparar todos los ambientes de la universidad y si consideramos lo que indicó el ministro de la salud, tenemos que mantener el distanciamiento social. Entonces, un aula donde antes entraban 50 alumnos deberá dividirse en tres. Con los laboratorios habrá más turnos”, adelantó.

Ramón Ruffner insistió que no se puede permitir la paralización de la investigación en la universidad San Marcos por más tiempo. “Los estudiantes de medicina deben estar en contacto con todos su equipos y sus pacientes. Una fractura no se puede atender en línea, eso tiene que ser presencial. Por eso se habla de la exigencia de volver a los laboratorios. Las clases deben ser presenciales. Esto no se puede paralizar más”.

Cerca de 4 mil estudiantes vacunados

De acuerdo al primer levantamiento de información sobre vacunados contra el COVID-19, cerca de 4.000 alumnos ya estarían inmunizados contra esta infección, sin embargo, son 33.000 estudiantes que tiene actualmente la universidad San Marcos.

La rectora dijo que muchos de estos alumnos vacunados, pertenecen a las áreas de ciencias médicas, de allí que se hayan vacunado tempranamente, entre ellos los que pertenecen a las carreras de biología, odontología y medicina.

