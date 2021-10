La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para anunciar que un vecino del edificio donde reside le está colmando la paciencia y aseguró que no aguantará más y se mudará a otro lado. ¿Es un nuevo caso de acoso contra la conductora de “Al Estilo Juliana”?

En lo absoluto. Sucede que la mujer de prensa vive al lado de un fanático de la música que, en más de una ocasión, pone a todo volumen las canciones de sus artistas preferidos, que no son precisamente de la dilección de ella.

“Ayer Ricardo Arjona y hoy Romeo Santos. El vecino me odia, no hay duda. A todo volumen, repite las mismas canciones, canta, el ruido se filtra, me ensordece. Esto es contaminación sonora. Si mañana me sale con Camilo, me mudo”, escribió Oxenford en su cuenta de Twitter.

Tras su publicación, un usuario troleó a la periodista y le dio un consejo que seguramente no fue del agrado de ella. “Ponle tu programa a todo volumen y vas a ver cómo se muda él primero”, escribió el internauta.

