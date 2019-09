“Un día eres joven”, serie original peruana, estrena este viernes en diversos países de Latinoamérica | VIDEO

“Un día eres joven", la primera serie peruana producida por Movistar, será transmitida en diversos países como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y México.

La ficción peruana, protagonizada por Jely Reátegui, Rodrigo Palacio, Emilia Drago, Oscar Meza y Gisela Ponce de León contará la historia de un grupo de amigos a punto de cumplir 30 años, una etapa calificada por muchos como la primera en la que se experimenta la “gran crisis pre adulta”.

Escrita por María José Osorio, la responsable de la taquillera película "Soltera codiciada" y dirigida por Joanna Lombardi y Bruno Ascenzo, "Un día eres joven" estrena este viernes 13 de septiembre a través de Movistar Play.

El último miércoles, la serie compartió un adelanto de la historia, donde los protagonistas conviven entre ellos y empiezan a sentir los estragos de la edad.

"A los 29 años me costó entender que es lo que me estaba pasando porque estaba muy triste y no podía salir de ese estado. Nunca entendí exactamente porque fue. Hice terapia y ahí llegamos un poco a la conclusión de que tuve un bajón después de un viaje muy grande que hice… Me saboteaba todo el tiempo con mis estados de ánimo y eso fue lo que me pasó a los 29 y para hacer a Ale, utilicé un poquito ese recuerdo y esa energía. Y me gustó, fue chévere. Fue un aprendizaje bonito", reveló Jely Reátegui al diario El Comercio.

“Nada es tan importante y lo peor que puede pasar es que salga mal. ¿Y? No pasa nada, no hay rollo con eso. Pero ya, hay que encontrarle un poco la diversión a eso... En todas las cosas que hago intento divertirme siempre porque si no, pucha, estamos cagados, no me dan ganas de ir a chambear así", añadió.

