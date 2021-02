A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Seguro has escuchado esa frase en algún momento de tu vida. Eso sí, hay quienes no le hacen caso y eso sucedió en México donde un hombre agredió a su propia madre. Se hizo viral en twitter.

El hecho ocurrió en Ixtapaluca (México) donde un hombre se volvió loco luego y peleó con su mamá. Él cargaba un bidón de agua y se lo tiró.

El sujeto además le tiró piedras mientras otras personas observaban lo que sucedía y esperaban la llegada de la policía.

“Ahí está tu pu.. teléfono, dame el dinero, dámelo para irme...”, le dijo el hombre furioso a su madre que no reaccionaba.

El hecho se volvió viral en las redes sociales. Ahí la mayoría de personas criticaron al hombre a quien calificaron de ser un asesino en potencia.

En #Ixtapaluca, #Edomex, un sujeto fue grabado mientras golpeaba a su madre con un garrafón de agua, presuntamente para que ella le diera dinero; además les arrojó piedras y hasta su celular. pic.twitter.com/d5VytU9mnt — Azucena Uresti (@azucenau) February 26, 2021

LO MÁS LEÍDO