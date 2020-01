La canción Tusa de Karol G y Nicky Minaj ha alcanzado picos de reproducciones en YouTube y Spotify de una manera increíble. El hit del momento en el fin de año 2019 e inicio del 2020 ha calado en la juventud a nivel mundial.

Tusa, tal y cómo lo explicó Karol G en una entrevista, significa despecho. En realidad TUSA es una palabra popular de Colombia dónde los residentes de dicho país dicen que una persona está ‘entusada’ luego de haber tenido un mal de amores y está despechado/a.

Por ello, TUSA inicia con un fuerte mensaje: “Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, disque pa’ matar la TUSA, que porque un hombre le pagó mal”, se escucha en la primera parte de la canción de Karol G y Nicki Minaj.

TUSA y las frases que dejó en su lanzamiento

La canción TUSA fue un éxito en todas las fiestas de Año Nuevo a nivel mundial. Incluso, algunas páginas en Instagram sacaron varias frases y empezaron a relacionarlas a través de los signos zodiacales que fue compartido en redes sociales

TUSA y la supuesta relación con los hits de ‘China’ y ‘La Canción’ de Anuel y Bad Bunny

En redes sociales, un grupo de usuarios empezó a relacionar la canción TUSA con ‘China’ y ‘La Canción’, pues en una parte de dichos musicales parecen tener relación entre las mismas letras.

Pues en TUSA, el coro dice: “Pero si le ponen ‘LA CANCIÓN’ le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, el ‘ÉL LA DEJÓ EN BUZÓN’ será porque con otra está”. Mientras que el hit de Bad Bunny, ‘La Canción’ dice lo siguiente.

“Pensaba que te había olvidado, pero pusieron LA CANCIÓN”. Mientras que pasado el coro, vuelve a cantar: “Yo se que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él, ya ni te extrañaba ni te quería pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti".

Finalmente, en ‘China’ de Anuel, el hit inicia con un: “Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté (con relación al ‘él la dejó en buzón’ de TUSA), porque yo estaba en la disco perreando y de ella me olvidé”, canta Anuel (pareja de Karol G).

Pese a que ninguno de los artistas ha confirmado que las tres canciones tienen relación entre sí, los seguidores de los cantantes han visto las formas en la que pueden tener concordancia.

TUSA y la reacción mundial en los hombres

Cuando todo parecía indicar que TUSA era una canción para mujeres, los hombres no se resistieron al ritmo y letra de la canción de Karol G y Nicki Minaj. En redes sociales se filtraron una serie de videos en donde los hombres muy emocionados cantan y bailan la canción del 2020.

Los hombres son los que más disfrutan tusa fdj, no entiendo porqué 🤣 pic.twitter.com/52ocOXZ3Y4 — Nicole (@nicolelopezl_) January 13, 2020

Casi tres horas armando lo de las bios. 32 miembros. Esto somos. Nos unió Tusa.



pic.twitter.com/O1zqtNF55s — 🌓 ᴍᴀʟᴇ́ғɪᴄᴀ。 (@thesapphoenix) January 17, 2020