Tula Rodríguez fue invitada al programa “La Hora Loca” de Radiomar y aseguró estar lista para volver a enamorarse tras la muerte de su esposo Javier Carmona.

“Hemos decidido dejar las lágrimas, mover la casa y el cuerpo también. Apenada un poco de todo, pero la vida continúa¨, señaló Tula Rodríguez.

“No es fácil pero aquí sigo soltera porque soy soltera pues. A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda pero igual lo real es que estoy soltera. Ya no puedo sentar que sigo atada porque no estoy atada. Ya está”, agregó.

Si yo me voy quisiera que mi hija continúe su vida y se case. Que se enamore si lo quiere. Yo no quisiera que llore todo el tiempo. Mi tranquilidad de haber estado y darle todo en vida es la tranquilidad que tengo”, comentó luego.

En otro momento de la entrevista contó lo que vivió tras la partida de su esposo. “Lo que me tocó con mi esposo también fue duro y estoy segura que hace tiempo, años, me hubiese dicho ya para ¿no? Y mas bien siento que me he demorado, pero como dice la psicóloga es un proceso que debía resolver. No he olvidado, pero he decidido cerrar una etapa, aunque no se puede. Mi casa sigue plagada de fotos, está las cenizas de él, mi mamá. Es también como ya, no es sacarlos de mi vida, pero si continuar¨, expresó.