Tula Rodríguez sufrió accidente automovilístico junto a su hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tula Rodríguez contó a sus miles de seguidores que una combi chocó su auto. La conductora de televisión compartió unos videos, donde brindó detalles del accidente automovilístico, que ocurrió a la altura del puente Pucusana cuando se encontraba junto a su pequeña hija.

“Me acaban de chocar. ¡Histérica! Una combi se me metió. Respiré vino la policía. Finalmente (el chofer) me ha dicho que lo disculpe, que no volverá a pasar. ¿Qué hago? Estoy con mis hijas. Le pido que manejen con cuidado. Espero que haya aprendido la lección”, indicó Rodríguez en los videos que compartió en sus Stories de Instagram.

La conductora de “En boca de todos” contó que con la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) todo se solucionó rápidamente, y tras las disculpas del chofer decidió dejar las cosas ahí.

“Ya hemos hablado y hemos arreglado. Promete que va a manejar bien. Errar es de humanos. Se solucionó gracias a la Policía”, dijo Tula en el clip, mientras enfocaba al conductor.

En las imágenes también se aprecia el momento en el que el chofer se disculpa con Tula y le promete que tendrá más cuidado al manejar. “Muchas gracias, más bien por apoyar”, dice al hombre en el video.

