La informalidad del transporte público consiguió en la víspera un triunfo en las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Tras haber anunciado un paro indefinido para el próximo lunes, el titular de esta cartera, Juan Silva, convocó a representantes de este sector, a quienes ofreció la inmediata reorganización y retiro de las jefas de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), Patricia Cama. La salida de esta última se oficializó este jueves por una resolución suprema publicada en “El Peruano”.

Entre los invitados al diálogo estaba Wilfredo Chávez (también llamado José López Vidal), dueño de la cuestionada empresa Orión, causante de muertes y atropellos, que ahora se hace llamar HRE u Olrex.

En un primer audio de la reunión al que tuvo acceso El Comercio, se escucha al ministro Silva decir a los transportistas: “En el curso que tuvimos en Iquitos [en octubre], declaramos en reorganización la ATU y la Sutrán. Eso está en camino, ya la norma está elaborándose para que se haga la reorganización de esos dos organismos”. Ello, como respuesta a la queja de un transportista porque la ATU les recortó la ruta, según él, sin ningún sustento.

El titular del MTC, que fue sancionado años atrás con tres papeletas cuando era conductor de una miniván en calles de Lima, también les prometió gestionar la extensión de autorizaciones de rutas para combis y cúster por 10 años más:

Los ofrecimientos empezaron a cumplirse este jueves. El MTC acaba de designar a Doris Violeta Alzamora Chamorro en el cargo de superintendenta de la Sutran. ¿Cuál es la situación de María Jara?

En un segundo audio de la reunión obtenido por el mencionado Diario uno de los transportistas asistente menciona al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres. Según dicen, este les habría dado una salida legal para renovar la autorización de sus rutas por 10 años más. No solo eso.

También mencionan a la vicepresidenta de la República y titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, quien -según afirman- les habría asegurado la salida de María Jara. Incluso, se escucha al mismo ministro Silva decir que el borrador de resolución suprema (para que María Jara renuncie) ya lo tiene el presidente Pedro Castillo, y que hablaría con él para que firme aprovechando el consejo de ministros de ayer. Se desconoce si esto ya ocurrió. Los transportistas señalan en el diálogo que esperan la salida de Jara para este viernes.

A continuación el segundo audio y transcripción de esta polémica reunión entre el titular del MTC, Juan Silva, con gremios de transportistas realizada el 03 de noviembre de 2021:

Voz de transportistas (minuto 00:00): La voluntad sana de todos, las cinco organizaciones ha sido expresada, de repente como es natural, siempre a veces hay enfoques distintos, no todos pensamos exactamente igual, pero todos tenemos el mismo objetivo y por mayoría de los que hemos podido conversar, hemos tomado el acuerdo de que haya una suspensión de la medida del paro porque nuestro real objetivo es la solución a nuestros problemas para brindar un servicio de calidad, no hay como lo volvemos a repetir una intencionalidad de querer ir al paro como algunos pueden decir, aún no solucionan el problema igual nos vamos al paro, eso dicen otros porque su objetivo no es la solución sino otros matices políticos. En el caso nuestro, si hay una solución con el mayor gusto nosotros levantamos la medida para poder trabajar de manera conjunta en función a nuestro país, a la población a quienes servimos.

Nosotros vemos que es necesario de que en el acta figure lo que hemos conversado hoy día, la estabilidad jurídica es un tema básico, fundamental por 10 años, y lógicamente con las normas que corresponda como lo expresó también el señor Aníbal Quiroga, Aníbal Torres perdón, quien nos dio la posibilidad de que haya una norma que establezca vía decreto supremo o lo que corresponda para que se de esa estabilidad jurídica.

Otro tema importante que hemos visto que también está dentro de la capacidad del área del Ministerio de Transportes es la erradicación de la informalidad, que debe ser pues una actitud tajante para que esto no continúe, y al final en muchos formales se convierten en informales porque no hay fiscalización, entonces, pero si ya hay una decisión clara de erradicar la informalidad, ya muchos informales van a decir “entonces me formalizo”, eso era el segundo punto.

El tema del combustible también es el tercer punto básico para nuestra operatividad en la cual coincidamos que los acuerdos y las decisiones que hayan tomado con el transporte de carga y el transporte interprovincial también tengan que ser para el transporte urbano, como por ejemplo el tema del impuesto selectivo al consumo, que realmente el transporte urbano pues es un servicio de primera necesidad, no puede pues ser excluido de los acuerdos que se están dando con el transporte de carga y el transporte interprovincial.

Ahora hay otros dos temas que no son parte de la cartera del Ministerio de Transportes, pero si se establezca que hay el compromiso -como nos ha dicho el señor ministro- de establecer las coordinaciones y los puentes, tanto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas que son las entidades que tendrían de una u otra forma que darle la solución final, pero lógicamente con la coordinación y el apoyo del Ministerio de Transportes. Creemos que haya mil problemas más que se pueden ver, pero esos son los fundamentales.

En el tema de las actas de control, que en su gran mayoría son papeletas fantasmas que se dieron principalmente en la época corrupta de los dos últimos alcaldes, tanto el alcalde Castañeda -y lo digo porque es real, hubo corrupción dentro de su accionar- tanto el alcalde Castañeda como el alcalde Muñoz, son dos personas que realmente ha habido maldad en su comportamiento, ya habrá momentos de mostrarles las pruebas de lo que estamos hablando, pero creo que eso son los principales puntos que nosotros consideramos de prioridad, mas adelante conversaremos la ley de puntos, una serie de situaciones que van ayudar a reforzar lo que estamos dando, pero estos puntos que hemos mencionado creemos que es lo principal y para concluir, nosotros consideramos de que se pueda poner una – no sé cuál es la palabra apropiada- pero la suspensión del servicio de esta medida de fuerza, perdón la suspensión de esta medida por un plazo -no sé- de unos quince días la cual permita a ambos trabajar para desarrollar en base a ello nosotros suspenderíamos el paro, pero si quisiéramos como le comenté de que también no sea una suspensión de manera aislada o que haya un paro convocado por varios sectores y que nosotros de manera aislada hemos decidido levantar el paro, nos gustaría que con la conversación que se tenga hoy día en la tarde con el señor Jovani Diez y los sectores, de repente el día viernes de manera conjunta en una conferencia de prensa salimos usted señor ministro con las autoridad que usted indique, salimos juntamente con los transportistas, no solamente urbanos si no también de carga y poder decir que hemos llegado a un acuerdo por el bien de nuestro país, ese es un poco el deseo, que no se vea que esta solución del acta que se firme sea de manera aislada, nosotros ya tomamos la decisión, pero por una cuestión de ética, de moral, de compromiso, de lealtad hagámoslo juntos con la solución que también sé, del otro sector, también va a tener la muy buena voluntad, porque he conversado también con el señor Jovani Diez y me dice: “Ricardo lo que queremos es que nos solucionen el tema del combustible”, y eso creemos que es para todos, porque nosotros también somos, si bien es cierto representantes, pero nos debemos a todos los transportistas que están detrás nuestro y confían en nosotros para que la solución sea de manera integral en toda nuestra problemática, eso sería un poco lo que tendríamos que manifestar.

Voz representante del MTC (06:29): Muchas gracias Ricardo, muchas gracias a cada uno de ustedes, entendemos entonces para ir recapitulando, sé que podemos seguir hablando, pero tenemos que acotar los temas porque tenemos que seguir trabajando, justamente en la seguidilla tenemos varias reuniones hoy día con varios sectores involucrados en la solución. Eduardo entonces entendemos -solamente para confirmar- que estaría suspendiéndose la medida en lo que se respecta al transporte urbano de Lima y Callao.

Voz de Transportistas (minuto 06:59): Así es, con el buen ánimo de sacar adelante nuestro país, estamos suspendiendo por 15 días para que en ese lapso podamos nosotros coordinar y ver todo lo que el día de hoy se ha establecido.

Voz representante del MTC (07:10): Bien, muchas gracias (aplausos).

Voz de Transportistas (minuto 07:14): Solamente una última referencia al señor ministro, con el permiso de usted, buena la estabilidad jurídica yo creo que sí podría llegar a darse el día viernes que es lo más pronto, y lo otro, que es la salida de la señora María Jara que usted tiene, dependiendo de lo que hemos escuchado a la viceministra (Dina) Boluarte, yo creo que está en camino ¿eso se podría concretar para el día viernes?, para buscar ya conjuntamente con los hermanos de carga pues dar un pronunciamiento claro y preciso a los medios de comunicación, por lo tanto, yo creo que democráticamente aquí se va a respetar la decisión de que firmemos el acta el día de hoy señor ministro.

Ministro Juan Francisco Silva (minuto 08:00): Yo les agradezco definitivamente por el gran esfuerzo que hacen, sé que es un esfuerzo de todas maneras porque uno tiene que – como alguna vez dije- sacrificarse y el sacrificio que ustedes han hecho posiblemente repare en beneficios propio. Lo que sí quiero yo que el acta quede como hemos quedado los acuerdos que están claros, cierto, conforme va ir desarrollándose. Que hable también del tema que el día viernes tenemos una reunión y que están entrando ustedes a ser partícipe de la gestión de la solución de los problemas esos dos miembros. Además, también que quede el cambio de la señora Jara pero yo sé que de repente no es necesario hablar de persona pero a veces es necesario comentarlo. Es una petición que no es de ahora es de una reunión pasada, que pidieron el cambio, sino que ahí el tema es, quizá dirán el ministro no tomó la decisión o algo por el estilo. Sin embargo, ellos han determinado por un directorio que tiene un tiempo no es cierto, pero sí son cargos de confianza. Pero la ley si puede hacerlo por una Resolución Suprema y no por una resolución ministerial. Si hubiera sido una resolución ministerial quizá ya nos habría atendido a su pedido, pero como es una RS se ha elevado al presidente y el lo está viendo. Hoy que tengo consejo de ministros voy a tratar de reunirme con él para ver esta situación de a la manera que tenga eco su pedido y que también esté en el acta. Que ustedes como transportistas, porque hay que ser realistas, los transportistas piden los cambios, porque no vaya a pensar ella que quizá uno la promueve y porque ya conocemos su forma de pensar de ella, que es lo correcto, osea ella debe de entender y como otros funcionarios debemos de entender es que si no estamos para solucionar un problema o (no) nos prestamos para solucionar el problema estamos por gusto. Entonces hay otras personas que nos pueden reemplazar y pueden ser idóneas para solucionar los problemas porque un funcionario está para dar soluciones no para dar trabas a los usuarios, que eso quede claro en el acta, lo firmamos y el compromiso de seguir trabajando.

En la tarde nos reuniremos con el otro sector, le estaremos comunicando lo que se acuerde, estamos aquí dando instrucción a la dirección de diálogo de que hay otros gremios y hay otros interesados en esto, en lo que le está dando la potestad a ella, es que no esperen que ellos busquen reunión sino que ellos los llamen, estamos viendo que ellos tienen 30 personas ahí en esa área y lo divide por cada sector responsable de la dirección para que ustedes no estén pidiendo o mandando documentos para tener audiencia conmigo, sino hay un diálogo directo con ellos y cuando haya necesidad de que esté tengo que estar, pero también deben de entender de que nosotros tenemos un montón de responsabilidades y estar en todas las reuniones con ustedes todos los días no se pueda, por ejemplo el día viernes pueda pasar, pero voy a mandar un responsable directo que las decisiones que se tomen son mis decisiones porque creo que el viernes tenemos un evento en Arequipa no? Entonces de repente no vaya, pero enviaré a una persona que tenga la decisión política y la voluntad que yo tengo para que solucionen, y lo que acuerden allá sea lo que se tenga que firmar, con esa salvedad. Porque en la administración pública hay la facultad de delegar funciones con esa responsabilidad.

Por eso la otra vez le decía la otra vez que formen sus integrantes, que vengan con amplia decisión y amplio poder para poder, para que puedan asumir responsabilidades. Yo termino con esto, agradeciéndoles infinitamente por su buen gesto y les llamo a ser parte de esta gestión a trabajar juntos, no solo por estos temas sino hay muchas cosas que debemos seguir trabajando de manera que el transporte urbano cambie de rostro, porque no debemos seguir en lo mismo y para esos temas no solo es una mesa de trabajo, debe de ser permanente y mucho depende de las autoridades que estemos al frente para solucionar los temas o empezar a darle solución porque no creo que lo hagamos en unos meses, tendría que ocasionar mucho más tiempo, pero empezaremos a avanzar, trabajar para que esto cambie por ustedes, por nosotros, por esa gente que usa ese servicio de transporte que de verdad se merece lo mejor. Quedamos en eso y procedemos a firmar el acta.

Participante (12:58): Si pudiera leer el acta, en verdad señor ministro muchas gracias por la atención por la disposición que tiene usted. El transporte es un eje principal económico, uno de los principales sectores del país y durante mucho tiempo el transporte ha sido maltratado. Esperemos que hoy nos vean como profesionales del volante porque el conductor es un profesional, es un verdadero profesional a base que la autoridad tenga la voluntad política en capacitarnos como debe de ser, que nosotros si lo vamos a hacer y creo que ellos empresarios no son ajenos a eso, en este momento de saber como están los conductores y mucho de esos están capacitando los empresarios que eso puede cambiar la seguridad vial, el comportamiento del conductor de la prestación del servicio. Queremos mejorar, queremos cambiar el país, pero queremos que vean a los conductores como seres humanos, queremos una calidad de vida señor ministro.

Ministro Silva (14:02): Que lean el acta por favor, lo leen para hacer las observaciones, quizá hacer cambios de inmediato. Por favor lean el acta.

Panelista (14:11): Señor ministro, solo dos minutos. En nombre de todos los peruanos de Lima y Callao que somos más de 10 millones, desde ya se está cumpliendo lo que no se ha hecho, gracias por haber tenido decisión política de ver el cambio de una persona que realmente le ha hecho mucho daño al país (aplausos).

En nombre de mis amigos y peruanos en provincias téngalo por seguro que es el ejemplo de Lima, la matriz del Perú, donde habrá el cambio de la corrupción de todas las regiones del Perú, de esa manera desde ya les damos las gracias y está invitado abiertamente a todas las regiones del Perú, a sentarse con todas las autoridades, con todos los que están involucrados en el tema del transporte y estoy seguro que habrá solución directa y clara.

Moderador (15:16): Muchas gracias a Marco Antonio, Ricardo a todos los presente a Eliterio, a Reynaldo Sotomayor, a Eliterio Valdiviezo, Félix Castro, Marco Antonio Aguirre, a Waldo Rojas Poma, a Wilfredo Chávez, a Julio Chávez, a Julio Santos y Martín Valeriano por pensar en el país y en el bienestar del sector, que es tanto a los transportistas y usuarios.

Procedemos a dar lectura al acta, hay dos pantallas para que miren y les pido que se fijen en sus nombres y nombres de organizaciones y después pasamos al tema de contenido.

Acta de reunión sostenida entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo e Inclusión Social y representantes de gremios de transporte, agregaría de urbano de Lima y Callao. Me permiten el cambio.

Siendo las 9 horas del día 3 de noviembre del 2021 en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se reunieron los siguientes representantes. Por parte del Ejecutivo el señor ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la señora del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, el director de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal, Fernando Cerna Cholo, la directora de la oficina de Diálogo y Gestión Social, Angélica Apolinario Llanco.

Por parte de los gremios de transporte: la Cámara de Transportes, Ricardo Pareja Fonseca, Cámara de Transporte, Reynaldo Sotomayor Izárraga, Cámara de Transporte, Julio Santos Inocente. Coordinador Nacional del campo regulador, Marco Antonio Aguirre; Asociación de empresas de Sindicatos.

Voz de representante del MTC (minuto 17:00): …por parte de los gremios de transporte, la Cámara de Transporte, Ricardo Pareja Fonseca, Cámara de Transporte, Reynaldo Sotomayor Lizárraga, Cámara de Transporte, Julio Santos Inocente, Coordinador Nacional de Tiempo regulador, Julio Aguirre Valencia, Marco Antonio Aguirre, Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (Asestraca-Callao), Emeterio Valdiviezo Coveñas, Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (Asestraca-Callao), Félix Castro Albán, Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Waldo Poma Gaglió, Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa), Wilfredo Chávez Falconí. Por favor, (se escuchan voces que piden corregir la escritura de los nombres). Por un pedido del representante de los gremios, desean también colocar su cargo. Vamos a ir dando una lectura uno por uno y van dictando el cargo, ¿les parece?

Cámara de Transporte, Ricardo Pareja Fonseca-presidente. Cámara de Transporte, Reynaldo Sotomayor Lizárraga (se escucha voz de Rodrigo de Zevallos). Cámara de Transporte, Julio Santos Inocente-director. Coordinador Nacional del Transporte Urbano, Marco Antonio Díaz De Valencia, sí, pero faltaría el gremio (voz de transportistas), el cargo es coordinador nacional del transporte urbano y el gremio y la agrupación es Ugtran, Unión Gremial del Transporte Urbano, no es Ugtran es UGTU. Gracias.

Bien, tenemos la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (Asestraca-Callao), el señor Emeterio Valdiviezo Coveñas y su cargo, presidente vitalicio (risas). Félix Castro Albán, secretario de organización. Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano Napán, presidente (voces de transportistas que reiteran que todos son vitalicios). Waldo Poma, secretario de la asociación, y el Consorcio Empresarial del Callao (Conecsa), el señor Wilfredo Chávez Falconí, (voces) combatiente, guerrero, esto es un reality.

Muy bien, la agenda que engloba, por favor, presten atención a partir de este punto. La agenda es la estabilidad jurídica respecto a autorizaciones de rutas, refinanciamiento de deudas adquiridas que es lo que ustedes llaman moratorias, incremento del aforo, amnistía de multas de transporte tomando en consideración que son las copias que pueden tener ATU o Sutran o (no se entiende lo que el moderador pronuncia), lucha contra la informalidad en el transporte y reducción del precio del combustible, básicamente nos referimos al diésel ¿no?

Voces de transportistas (23:20): Sería reducción y devolución de diésel. Reducción está bien, faltaría devolución.

Voz de representante del MTC (23:40): Pero sería un punto a parte pues ¿no?

Voces de transportistas (23:42): No, no. Claro, tiene que ser un tema multimodal, ese tema tiene que estar en…

Voz de representante del MTC (23:51): Es aparte, es aparte estoy diciendo. Dos puntos. Sí, sí. Bien, sería inclusión de la devolución del impuesto selectivo al consumo al transporte urbano.

Voces de transportistas (24:15): Pero yo pediría que en el punto número 6 sería la reducción del precio del combustible. Lo ponemos en el listado, pero justamente estamos hablando del diésel.

Voz de representante del MTC (24:23): Ya, lo que pasa es que les queremos hablar con absoluta transparencia. Todos los temas que estamos hablando en estos momentos serían de reducción del diésel, porque en el caso del gas natural vehicular u otros combustibles involucran otras acciones de transformación de la matriz energética.

Voces de transportistas (24:44): No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahí también habría que incluir el cambio del UV en el tema del precio. Hay dos tipos de combustible diésel, que va a los que tenemos consumidor interno y a los que tienen grifos, hay una variación de precio. Entonces, deberían darnos el precio igual que en los grifos de la calle.

Voces de transportistas y más (25:14): Este es un tema normal. Petroperú tiene un monto de S/13 por ejemplo. Y qué pasa, cuando tú te vas a comprar, eres amigo o por ahí, te hace una rebaja, pero al otro lo vende a ese precio. El básico es S/13 y él lo da a S/13,50. Eso lo están viendo de sacar una norma donde deben ser claros el precio, el precio que dice debe estar al público. Pero eso lo está viendo la PCM.

Voz de representante del MTC (minuto 25:23):

....¿Y qué pasa? cuando tú te vas a comprar y eres amigo y por ahí buscas una rebaja para ti, pero al otro lo vende a ese precio. El básico es 13 pero te doy a 13,50. Eso se está viendo, que salga una norma donde debe de ser claro el precio. Todo eso lo está viendo la PCM. Ininteligible. Esos precios lo ponen así como para jugar porque no hay un control. Si hay un control previo y ya hay una norma que lo regule esa situación ya no va a venir al caso. Si acá cuesta 10 para uno, para el otro también va a costar 10, que es lo correcto y ya no habrá juegos con los precios. Tu eres mi amigo, tú me compras siempre, te bajo un sol o dos soles, pero con el otro recupero lo que al otro no le doy. Pero ahora habrá sinceramiento y se está trabajando.

Ininteligible

Voz de participante (minuto 26:57):

Hay otro punto que se había tratado que se ha omitido en el acta, es el tema de la restructuración de la ATU, que ya fue un anuncio, pero no está en los temas de agenda. Repito, lo que sucede es que en las actas se coloca los temas de agenda.

Voz de participante (minuto 27:20):

Allí falta el tema de los subsidios

(Ininteligible)

Voz de representante del MTC (minuto 27:46):

Voy a preguntar. Se pedía subsidio por un tema de aforo.

(Ininteligible)

Voz de transportista (minuto 28:03):

Hay una política de Estado (Ininteligible). El liderazgo de la ATU debería empujarnos a eso, pero estamos abandonados. (La ATU) ya tiene más de dos años y no se ha dado nada. El liderazgo de la ATU está matando al transporte y el liderazgo de la ATU debe de hacerse bien. Ese subsidio ya está como política de Estado, se dé a través de una norma.

Voz de transportista (minuto 28:50):

Señores, discúlpenme, con todo respeto. Tenemos temas puntuales y yo entiendo que todos podemos pedir temas pero hay que ser conscientes, tenemos que buscar temas concretos que se puedan dar solución. Podemos pedir mucho pero no podemos buscar la solución de todos. Yo les quiero pedir, a conciencia porque somos un equipo de trabajo (ininteligible). Tal cual puntual que tenemos ahí, yo creo que son los puntos más relevantes del tema de transporte urbano de Lima y Callao y bueno, el tema (ininteligible) de la señora María Jara se ha mencionado ahí porque es uno de los temas que siempre es el tema del talón de Aquiles que el transporte ha sido muy golpeado.

Voz (minuto 29:53):

Solo algo breve si me permite el ministro, coincido con lo que ha señalado. Hay varios temas que tenemos que abordar, hay muchos. Sin embargo, lo que se está considerando en esta acta, en esta primera reunión, son primordiales. Tenemos que ir empezando por algo. Eso no quiere decir que de hecho que tengamos una reunión el día de hoy significa que ya va a terminar. Estamos empezando a generar una alianza, vamos a sentarnos en mesa para poder buscar alternativas de solución a través del marco legal, a través de temas técnicos para poder ir viendo cómo vamos mejorando. Este es un primer paso importante, por eso no nos gustaría entranparnos, podemos seguir avanzando y estos aspectos considerados son fundamentales.

Voz de representante del MTC (minuto 30:40):

Entonces, continuamos. Hemos hecho las precisiones en los temas de agenda. Es más, yo pondría, principales temas de agenda para no tener problemas con sus bases. Luego de la exposición de los temas por ambas partes se procederá a intercambiar diferentes puntos de vista con los representantes de los gremios de transporte llegándose a los siguientes acuerdos:

Posterior a la evaluación respectiva se gestionará, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en la ley referente a las autorizaciones de rutas a los transportistas.

Segundo. Se gestionará ante el MEF la emisión del Decreto Supremo para la inclusión del diésel en el fondo de estabilización del combustible.

Tercero. Se elaborará para posterior presentación un proyecto de ley que refuerce la función rectora del MTC, que era lo que estábamos hablando en el transcurso de la reunión.

Se reitera las disposiciones y las gestiones realizadas para la restructuración y reorganización de la ATU, a fin de crear un sistema integrado de transporte. Sí hemos agregado arriba Sutran, podemos hacer lo mismo con (ininteligible) debemos mencionar que la restructuración de Sutran en un punto aparte porque está en la agenda. No sé si la palabra es se reitera o se anuncia. Se presentará ante el MEF la propuesta de inclusión del transporte urbano como beneficiarios de la devolución del ISC.

Entonces, tanto en lo que es ATU como la Sutran ponemos que se ratifica.

Se presentará un proyecto de ley para generar una amnistía para papeletas que no lindan con el delito y la seguridad vial generados durante la pandemia del COVID-19, considerando la afectación económica que enfrenta el sector transporte. Sobre este punto, el señor ministro nos ha dicho que nos pongamos en el papel de ustedes ¿cuál es el alcance de esta propuesta de ley? ¿Solamente las multas que generen?

Voz (minuto 34:33):

Una cosa es amnistía, que me parece perfecto, pero también la anulación de las actas que han sido fabricadas o un término similar.

Voz de representante del MTC (minuto 34:45):

Entiendo el punto pero ahorita estamos hablando de otro tema. Ahorita estamos hablando de amnistía. ¿Las amnistías a que se estarían refiriendo? ¿A las multas relacionadas a? en general.

Voz (minuto 35:05):

Lo que pasa es que en el tema de pandemia, han puesto varias actas de control.

Voz de representante del MTC (minuto 35:14):

No no, esa sí sabemos. Lo que yo me estoy refiriendo es que hay multas que tiene su origen por parte de la Sutran, que tiene su origen por parte de la ATU o que pueden tener su origen en municipalidades locales. Entonces, solamente para efecto de precisión, nosotros vamos a presentar un tema normativo en la delegación de facultades, pero quería precisar en esa línea.

Voz de representante del MTC (minuto 35:52):

A ver, solamente para no generar y seguir avanzando, es tratar de generar una propuesta de ley que ya ha sido diseñada, que se está presentando al Congreso, incluso ya ha sido incorporado dentro del pedido que se ha hecho de la PCM. Es más, nosotros incluso también hemos visto dentro de las delegaciones de facultades que se va a solicitar en los próximos días, una vez que nos otorguen el voto de confianza, se está incorporando también para que nosotros, a nivel de gobierno podamos legislar y poder acelerar este proceso. El tema es que esta amnistía va ligada a todo lo que son imposiciones de sanciones a infracciones siempre y cuando estas no hayan contravenido al tema de la seguridad vial.

