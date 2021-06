Paramount Pictures hizo oficial que la nueva entrega de la saga, titulada “Transformers: El Despertar de las Bestias”, se filmará en Cusco y Tarapoto San Martín). La película se estrenará el 23 de junio de 2022 en todos los cines.

“Filmar ‘Transformers: Rise of the Beasts’ en Machu Picchu es un gran privilegio. Nuestro objetivo es lograr evocar la conexión espiritual que uno siente cuando se encuentra en lugares sagrados como este y disfruta de lo alcanzado por esta gran civilización. Es igualmente nuestra responsabilidad no restar valor a la historia, por ello estamos trabajando firmemente para mantener la parte histórica separada de las narrativas de ficción que le estamos aportando”, expresó el cineasta Steven Caple Jr.

Transformers. (Foto: La República)

“En esta ocasión, vamos a tener la oportunidad de filmar en Cusco, ubicado en lo alto y profundo de la cordillera de los Andes, donde es posible encontrar rastros de una sofisticada civilización inca que sobrevivió en el tiempo y que continúa viva en las comunidades cusqueñas”, señaló.

El rodaje se realizará en el último trimestre del año y según el director durará alrededor de cinco semanas.

