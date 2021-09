Integrantes del equipo de producción, fotografía, sonido y filmación de la película “Transformers: The Rise of The Beasts” continúan en el Cusco y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que dio la autorización para los ensayos y grabación del largometraje en algunas vías de la ciudad imperial.

De esta manera, la Dirección de Circulación Vial concedió el permiso para que se utilicen los tramos de la carretera Piri–Abra Málaga; así como la vía de los sectores Montaña 28B Abra Málaga–Ruta Cusco–Quillabamba; y Piri–Alfamayo. Por esas rutas se desplazarán los autobots y decepticons del universo Transformers, señala el comunicado.

La autorización para el uso de dichas vías por parte de la producción hollywoodense tiene vigencia del 18 de octubre al 12 de noviembre. De acuerdo al permiso, la productora del filme tendrá que cumplir con las consideraciones técnicas y recomendaciones establecidas por el MTC para el cuidado de las mencionadas vías.

Asimismo, el equipo de la millonaria película deberá culminar las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) respecto a la circulación de vehículos motorizados, a fin de que se pueda brindar todas las garantías necesarias para que los trabajos de rodaje se lleven a cabo de forma segura y sin complicaciones.

Vale recordar que este último jueves, el equipo ya comenzaron la grabación en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Los trabajos fueron liderados por el director Steven Caple Jr.

Un sector de la andenería de Machu Picchu, ubicado encima de la Casa del Guardián, fue el lugar elegido para la grabación. Varios drones y aparatos de última tecnología fueron desplegados ante la mirada de los turistas.

Como ya se había advertido hace días, ningún robot o vehículo Transformers ingresó a la llaqta. Esto, en relación al acuerdo que se firmó con el Ministerio de Cultura y la jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu, que solamente autorizó el ingreso de cámaras, personal y de los protagonistas del largometraje.

