Cámaras de seguridad captaron el momento en que el trabajador de una casa de apuestas ubicada en Magdalena se enfrenta a un delincuente que estaba armado con un cuchillo. El empleado intentó evitar el robo de las ganancias del día del negocio.

“Tenía miedo a morir, pero en ese momento de adrenalina me armé de valor y lo confronté”, comentó el joven de 24 años a Latina.

En las imágenes difundidas por el matinal se observa a un sujeto vestido con polo gris, short negro y una gorra en la entrada del local. El hombre revisa que nadie pase por la zona y de momento a otro baja la puerta enrollable del negocio y se dirige hacia el trabajador a quien amenaza.

El delincuente le entrega su mochila y le exige al joven que coloque ahí el dinero de las apuestas del día. Sin embargo, el encargado se niega, acción que desata la furia del sujeto, quien de su cintura saca un cuchillo y lo amenaza.

“Saca su cuchillo y me amenaza. Me amenaza con que si no le daba el dinero me iba a acuchillar y por temor a ello comencé a forcejear”, detalló el trabajador. “Estaba muy desesperado porque no encontraba dinero. ‘Dame la plata, dónde está la plata, te voy a matar’. Quería que le dé la plata, pero no había, estaba todo guardado”, añadió.

Pese al intento de frustrar el robo, el delincuente logró sustraer S/200 de la caja. Sin embargo, serenos de Magdalena lograron capturarlo en la cuadra 6 del Jirón Tacna cuando intentaba huir a bordo de un bus de transporte público.

Según el matinal, el malhechor fue identificado como Enrique Iván Camacho, quien registra antecedentes policiales.

