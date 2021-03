Karina Chávez, reportera de Reporte Semanal de Latina estuvo a punto de ser agredida luego que unos sujetos empezaran a amenazar a su camarógrafo por enseñar como no acataban el toque de queda impuesto por el Estado. La policía y serenazgo tuvo que llegar hasta el Parque Universitario, lugar en donde se encontraban estas personas.

“Si no te gustan estas medidas anda reclámale al gobierno, nosotros no tenemos la culpa, nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo de informar, de verificar, contrastar si se cumple o no la inmovilización social obligatoria”, manifestó la conductora Lorena Álvarez en defensa del trabajo que realizaba su compañera.