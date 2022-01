Tras confirmarse el inicio de la tercera ola del coronavirus y el incremento de casos de la variante Ómicron en el país, el Gobierno dispuso una serie de nuevas medidas para frenar el avance del COVID-19.

Para ello, en esta nota te detallamos cuáles son las nuevas medidas que regirán en Lima Metropolitana y el Callao tras pasar del nivel de alerta moderado al nivel de alerta alto. Entre ellas está el cambio de horario en el toque de queda, aforos, entre otros.

TOQUE DE QUEDA EN LIMA Y CALLAO

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, detalló que Lima y Callao retornarán al nivel de alerta alto, por lo que el horario de inmovilización social (toque de queda) en la capital y el primer puerto iniciará a las 11:00 p.m. y concluirá a las 04:00 a.m.

PROVINCIAS EN NIVEL DE ALERTA ALTO

Asimismo, el titular del Minsa dio a conocer cuáles son las provincias, además de Lima Metropolitana y Callao, las que se encuentran ahora en el nivel de alerta alto.

“Pasan de alerta moderada a alta: Ica, Pisco, Cusco Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Huaura, Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo Mariscal Nieto, Ilo y Tumbes”, señaló.

USO DE AUTOS

El uso de los vehículos particulares los domingos no estará prohibido en el nivel de alerta alto. Recordemos que, desde enero pasado, en Lima y Callao las personas no podían utilizar sus vehículos particulares los días domingo, salvo que realizaran funciones catalogadas como esenciales. La medida tenía como fin reducir el desplazamiento de los ciudadanos y prevenir nuevos contagios de COVID-19.

Sin embargo, desde el domingo 18 julio se habilitó el desplazamiento en este tipo de vehículos. Por lo que los domingos 19 y 26 de diciembre se podrá utilizar autos particulares.

AFORO EN NIVEL DE ALERTA ALTO

Actividades en espacios cerrados:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 40%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

Casinos y tragamonedas: 40%

Cines y artes escénicas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 40%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 50%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Peluquería y Barberia: 50%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%

Coliseos: 0%

Gimnasios: 40%

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias)

Artes escénicas

Enseñanza cultural

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Baños termales al aire libre

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre

Mercados itinerantes

Estadios deportivos: 0%

CONFIRMAN TERCERA OLA COVID-19

A pocos días de haberse culminado las festividades por Navidad y Año Nuevo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el último martes que el Perú ya afronta una tercera ola del COVID-19. El anuncio fue dado ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, según indicó el legislador de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, en declaraciones a RPP.

En conferencia de prensa desde la sede del Minsa, el integrante del gabinete ministerial detalló los indicadores que llevaron a establecer que el Perú afronta el inicio de la tercera ola.

Cevallos indicó que, en diciembre, comparando las semanas epidemiológicas 49 y 52, los casos de COVID-19 se duplicaron en Lima Metropolitana y se incrementaron en más del 50% en todo el país, lo que confirmó el inicio de la tercera ola.

VARIANTE ÓMICRON ES LA PREDOMINANTE

Según el último reporte de vigilancia genómica del INS, se detectó que la variante ómicron del COVID-19 se ha convertido en la predominante en Lima Metropolitana con más del 53% de casos.

“Ya se ha reportado (casos ómicron) en 9 regiones como Lima, Ica, Arequipa, Callao, Junín, Pasco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. En Lima Metropolitana, los distritos en alerta roja por media móvil de casos en incrementos por encima del 30 % son Lima Centro, Surco, Magdalena, Miraflores, Jesús María, San Borja, San Martín de Porres, San Isidro, La Molina y San Juan de Lurigancho”, señaló el ministro Cevallos en conferencia de prensa.

DESCARTAN CUARENTENA

El titular del Minsa descartó que en un futuro se establezca una nueva cuarentena nacional ante el inicio de una tercera ola de COVID-19 en el Perú y el avance de la variante Ómicron.

“Cuarentenas planteadas como las que hemos tenido al principio de la primera ola nosotros no lo consideramos. Puede ser una cuarentena focalizada en un determinado lugar, con una situación especial, pero la cuarentena nacional, como se planteó, no nos parece conveniente, no dio resultados porque, además, somos un país con 70% de informalidad”, indicó al respecto.

“La gente tiene que salir para ganarse la vida y no la puedes obligar a quedarse en la casa permanentemente. Eso (cuarentena) nos ha traído problemas colaterales que tenemos que resolver con los niños, con la salud mental que tenemos que también enfrentar y evaluar”, añadió.

