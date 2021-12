El Gobierno dispuso que el horario de inmovilización social (toque de queda) en las regiones de nivel moderado, como Lima y Callao, inicie a las 2:00 a.m. y concluya a las 04:00 a.m, desde el lunes 13 de diciembre hasta el domingo 2 de enero del 2022.

Recordemos que días atrás el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que la inmovilización social iniciaría a la 1 a.m. (antes 2 a.m. a 4 a.m.) durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo frente al avance de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.

“Esto puede modificarse de acuerdo a cómo marcha la pandemia, las cifras, y la afectación ciudadana”, explicó el titular del Minsa en entrevista a Exitosa.

Por otro lado, el uso de los vehículos particulares los domingos no estará prohibido. De esta manera, el Ejecutivo continúa presentando nuevas disposiciones tras una evaluación a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y otros sectores en el marco de nuevas medidas que deben cumplir los ciudadanos en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.

Vale recordar que, este domingo 12 de diciembre vence el plazo de las medidas dictadas por el Gobierno que deben cumplir los ciudadanos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Las acciones tomadas por el Ejecutivo son evaluadas y actualizadas cada dos semanas.

El Gobierno amplió por el plazo de 31 días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, el estado de emergencia nacional ante las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de esta enfermedad.

