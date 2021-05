Las Elecciones 2021 en Chile se realizarán este sábado 15 y domingo 16 de mayo. En estos comicios se elegirán constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, por lo que se aplicaron algunos cambios en el Toque de Queda para este fin de semana.

El sábado 15 de mayo el Toque de Queda terminará como es habitual a las 5:00 a.m. y comenzará a las 9:00 p.m. Mientras que el domingo 16 de mayo, el tránsito libre se liberará a las 5:00 a.m. pero comenzará al día siguiente, a las 2:00 a.m. del lunes 17 de mayo.

Este cambio se da para que las personas puedan participar del proceso de las Elecciones, especialmente los vocales de mesa, y puedan regresar a sus hogares sin problemas.

Servicio de buses Red y Metro: horarios confirmados

Sábado 15 de mayo:

Buses: Desde las 5:30 hasta las 21:00 horas.

Metro: Desde las 7:00 hasta las 20:00 horas.

Domingo 16 de mayo:

Buses: Desde las 5:30 hasta las 2:00 AM.

Metro: Desde las 7:00 hasta las 23:00 horas.

El Tren Central operará el domingo hasta las 23:15 horas.