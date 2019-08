Jefferson Farfán | ¿Por qué Tony Rosado recordó a la 'Foquita' en su último concierto? | VIDEO

El conocido cantante nacional Tony Rosado disparó contra Magaly Medina durante su último concierto y además recordó a Jefferson Farfán.

"No se preocupe señora, que pase todo esto, así públicamente le digo, la voy a denunciar por medio millón de dólares por haberme dicho delincuente... Si Farfán no la mete a la cárcel, yo la voy a meter a la cárcel, así que mejor retírese de la televisión, retírese", dijo el líder de la agrupación Internacional Pacífico.

Tony Rosado habló sin filtros y tuvo duras palabras contra Magaly Medina.

"Después de 40 años no saben cómo hacerle daño al artista que tiene muchos años cantando, que ha comenzado desde abajo, no saben cómo tumbarlo. Más bien muchísimas gracias a esa señora dama por haberle abierto los ojos al público de quién es Tony Rosado, no ofende a nadie, ni más voy a decir (lisura)", añadió.

¿Qué pasó?

Magaly Medina mostró su incomodidad con Tony Rosado, porque piensa que el cantante sigue con la misma actitud. Recordemos que fue investigado por polémicas declaraciones contra las mujeres.

"A Tony Rosado le importó dos cominos que nuestras cámaras estuvieran ahí (en el show), y luego de haber pedido disculpas públicas a las mujeres del país por toquetearlas sin su consentimiento e insultarlas... parece que le duró muy poco su arrepentimiento porque su concierto se transformó en un rosario de insultos. Más vulgar que nunca reapareció ayer (miércoles). Ojalá que las autoridades que lo están investigando tomen en cuenta que su arrepentimiento es de la boca para afuera", dijo la conductora.