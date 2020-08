Toño Centella se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego que distintos medios de comunicación señalaran que el intérprete de “Amor de arena” y “Tus recuerdos” ofreció un show privado en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según indicó la página “Epa Noticia”, el artista realizó una transmisión en vivo en su Facebook oficial en la madrugada del 10 de agosto. El video en mención mostró al cantante junto a su agrupación realizando un show privado, pero el clip no sería actual.

Ante esta situación, el músico nacional decidió pronunciarse en su Facebook y desmintió dicha información, pero varios minutos después borró su versión de los hechos.

Toño Centella habría dado concierto en plena pandemia. (Video: Facebook)

“Están saliendo publicaciones en distintos medios de comunicación que (señalan que) yo estuve cantando y que hice una transmisión. Eso es de hace tiempo. La tenía grabada en mi celular (...). Todavía me encuentro débil, no puedo salir de mi casa. Además, soy consciente de que esta enfermedad no es un juego”, aseveró Toño Centella en su red social.

“Esa vez fui por 10 minutos porque era cumpleaños de un familiar y quería que yo esté presente como familia”, añadió. Minutos después, dicha publicación fue borrada.

Estos últimos días, Toño Centella también protagonizó las portadas de la prensa de espectáculos al revelar en el programa “Magaly TV: La Firme” que su esposa le fue infiel con un integrante de la orquesta “Zaperoko”.

