Ubisoft anunció que ha habilitado una versión de prueba para todos aquellos que deseen probar el videojuego. Esta tendrá como límite de tiempo de 8 horas y los jugadores podrán llegar hasta el nivel 8 y trasladar todo el proceso a la versión completa, que fue publicado en marzo de 2019.

The Division 2: ¿Como descargar la versión de prueba?

La probar el videojuego solo tienes que acceder a la tienda correspondiente de la plataforma que tengas: (uPlay, PS Store, Microsoft Store o Epic Games Store) y descargar Tom Clancy’s The Division 2. Es preciso señalar que el juego está disponible en Google Stadia, pero la versión de prueba no ha llegado a esta plataforma.

Te compartimos el análisis de 3Djuegos.com

INFORMACIÓN DE THE DIVISION 2

Tom Clancy’s The Division 2 es un videojuego de acción desarrollado por Ubisoft Massive y distribuido por Ubisoft, siendo la secuela del videojuego Tom Clancy’s The Division de 2016.​ Su anuncio oficial se produjo el 8 de marzo de 2018.​ Su lanzamiento se produjo el 15 de marzo de 2019, en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.

El videojuego fue anunciado oficialmente el 8 de marzo de 2018, en un evento para la comunidad a través de Twitch. Además, se explicó que se brindaría más información respecto al juego durante la E3 2018 que se llevó a cabo en el mes de junio de ese año. También se detalló que este nuevo título utilizaría una versión mejorada y actualizada del motor gráfico Snowdrop, usado en el primer The Division.

Durante la conferencia llevada a cabo en la E3, Ubisoft anunció que los distintos contenidos que se añadan al juego tras su lanzamiento, llegarán de manera totalmente gratuita para todos los jugadores. Según Chadi El-Zibaoui, productor asociado de The Division 2, el objetivo de esta decisión es evitar que la comunidad del juego se divida.5​ Además, se anunció que el juego incorporará "Raids", en donde hasta ocho jugadores podrán jugar de manera simultánea.6​

David Polfeldt, uno de los principales directivos a cargo del desarrollo de The Division 2, aclaró que la campaña de esta segunda entrega sería más larga y cuidada que la del primer título. Además, añadió que cuando el jugador termine el modo historia tendrá a disposición contenidos interesantes que lo estimulen a seguir jugando.