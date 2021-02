Alexandra Grande está a puertas de un campeonato en Marruecos que le permitirá seguir sumando puntaje para conseguir su cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, la karateca ha tenido que paralizar sus prácticas presenciales con su entrenador, para volver al gimnasio de sus padres en San Martin de Portes y trabajar de manera virtual. Es por ello que la campeona panamericana no dudó en responder el Tweet del PCM donde anuncia que la prohibición de las actividades deportivas continuarán hasta fin de mes.

“Titular de la PCM: Hemos evaluado el pedido de los deportistas, sin embargo, la mayoría de deportes tienen un alto riesgo de contagio porque son grupales. Por ahora, hemos decidido no reabrir ninguna actividad adicional. Se pretende evitar el contacto físico o las aglomeraciones”, publicó el PCM.

“Después pidiendo foto con nuestras medallas , que pena que nuestro país esté contra nosotros , solo pedimos entrenar y cumplir nuestros sueños pero veo que ellos no lo tienen”, respondió la atleta.





Después pidiendo foto con nuestras medallas 😡, que pena que nuestro país esté contra nosotros , solo pedimos entrenar y cumplir nuestros sueños pero veo que ellos no lo tienen https://t.co/2gQvQyhI4p — Alexandra Grande (@alegrandekarate) February 11, 2021

Alexandra Grande no se rinde y se las ingenia para seguir entrenando. “En abril hay una Premier League en Marruecos para seguir sumando puntos en el ranking olímpico. Ese torneo me tiene que ubicar en el puesto número uno de América por los Juegos Panamericanos mujeres. Ahorita lo soy, estoy octava, y detrás mío la más cercana del continente es una ecuatoriana que está en el puesto 11. Yo ya no subo, me quedo en el 8, pero es difícil que me pase, tendría que ganar el campeonato, y aun así creo que llegaría al 9. De todos modos, no hay que confiarse”, contó Grande a El Comercio.

“Recién en junio me voy a enterar de manera formal. Si en Marruecos me va súper, en el Preolímpico igual tengo que ir y asegurar”, agregó.